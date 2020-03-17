Эксперт усомнился в том, что ВМФ России массово "глушит" корабли НАТО в Черном море

Ранее в СМИ появилась информация, что корабли альянса практически не имеют возможности вести разведку

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Российскому флоту не выгодно массово применять системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против кораблей НАТО в Черном море, так как это облегчает ведение разведки иностранным военным. Такое мнение высказал ТАСС в понедельник исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе контр-адмирал запаса Владимир Соловьев.

Ранее в СМИ появилась информация, что корабли НАТО, приближающиеся к морским границам РФ в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия средств РЭБ на берегу.

"Разведку [корабли других стран] ведут однозначно: изучают реакции наши на их пребывание, возможности их обнаружения, сопровождения. Противодействие, конечно, имеет место, но оно не направлено все время на то, чтобы их глушить", - отметил Соловьев.

По его словам, это невыгодно для ВМФ РФ, "потому что они могут понять тогда возможности, дислокацию". "Насколько я знаю, современными планами не предусмотрено взять под контроль какие-то частоты и глушить", - рассказал контр-адмирал запаса.

Он также уточнил, что задача кораблей других государств, в том числе сил НАТО, при заходе в Черное море - изучать свои возможности для действий в этом регионе и навигационные особенности. "Мы стараемся в это время соблюдать радиомолчание, меньше использовать свои средства, чтобы не показывать дислокацию", - отметил собеседник.