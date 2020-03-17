Российская подлодка уничтожила на учениях корабли условного противника в Чёрном море

Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Подводная лодка "Колпино" уничтожила корабли условного противника на учениях в Чёрном море, в маневрах также участвовали самолет-амфибия Бе-12 и вертолет Ка-27ПЛ, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках проведения плановых занятий по боевой подготовке экипаж подводной лодки (ПЛ) "Колпино" Черноморского флота (ЧФ) нанес условный ракетный удар по корабельной группировке условного противника", - говорится в сообщении.

В штабе флота уточнили, что самолет Бе-12 и вертолет Ка-27ПЛ отрабатывали разведку с воздуха и передачу разведданных на подводную лодку для подготовки удара.

"Экипаж подлодки выполнил электронные пуски ракет по разведанным целям условного противника", - сообщает флот.