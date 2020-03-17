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ТАСС

Подготовку в учебных военных центрах при вузах России приравняют к службе по призыву

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Курсанты военного училища во время летной практики на учебной авиационной базе Шагол, Челябинская область
Курсанты военного училища во время летной практики на учебной авиационной базе Шагол, Челябинская область.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Выпускники смогут после обучения получить младшее флотское звание "матрос" или "старшина" с зачислением в запас

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Обучение в новых военных учебных центрах РФ, один из которых создается при Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете (Дальрыбвтуз) во Владивостоке, будет приравнено к прохождению службы по призыву. Выпускники гражданских вузов, где есть такие центры, смогут после обучения получить младшее флотское звание "матрос" или воинское звание сержантского состава "старшина" с зачислением в запас, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе втуза.

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании министерской коллегии 20 ноября 2019 года сообщил, что новые военные учебные центры могут появиться в вузах Архангельска, Кемерова и во Владивостоке. Распоряжение о создании таких центров подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Курсанты военного учебного центра по окончании обучения смогут принять присягу и получить звание "матрос", "старшина" с зачислением в запас с получением военного билета. Обучение в подобных военных центрах приравнивается к прохождению службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе Дальрыбвтуза.

Уточнено, что обучение будет организовано методом "военного дня", что предусматривает учебные занятия, тренировки, мероприятия организационной, воспитательной работы и самостоятельную подготовку. Военный учебный центр Дальрыбвтуза будет ежегодно набирать 108 человек и готовить их по трем военно-учетным специальностям: "Штурманские радиолокационные средства", "Кораблевождение и зрительная связь" и "Корабельное электрооборудование".

Первый набор слушателей начнется этой осенью, он будет проведен среди студентов втуза, обучающихся преимущественно по родственным программам бакалавриата и специалитета. Для работы центра уже выделены изолированные помещения площадью 1,3 тыс. квадратных метров, на территории университета обустроены строевой плац, стрелковый тир, спорткомплекс и общежитие.

Дальрыбвтуз создан в 1930 году, имеет пять филиалов - во Владивостоке, Находке и Славянке Приморского края, на Сахалине и в г. Тобольске Тюменской области. В пресс-службе втуза ТАСС уточнили, что там учится более 8 тыс. человек. Больше всего заявок на поступление в 2019 году школьники подали на специальности "Технология транспортных процессов", "Водные биоресурсы и аквакультура", "Судовождение", "Продукты питания животного происхождения".

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