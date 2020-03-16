Пентагон и Lockheed Martin ведут борьбу за доступ к данным по F-35

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Минобороны США борется за доступ к данным FRACAS истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, стоящего на вооружении армии Соединенных Штатов. Так называется система отчетов, в которой отражена информация, касающаяся сбоев в работе различных компонентов самолета, их анализе и корректирующих действиях.

Производитель истребителя, американская фирма Lokheed Martin, отказывается предоставлять Пентагону эти данные, определяя их как коммерческую информацию.

Об этом изданию Jane’s сообщил бывший сотрудник программы, в задачу которой входит руководство созданием истребителей F-35 от лица Министерства обороны США.

Американским военным данные FRACAS нужны для того, чтобы знать, какие комплектующие самолета прослужат не 10 тысяч часов, заявленных производителем в проектной документации, а лишь пять тысяч часов. В частности, это касается радаров. Кроме того, их интересует поведение в процессе эксплуатации ряда деталей истребителя, ремонт которых занимает много времени.

Lockheed Martin считает всю эту информацию интеллектуальной собственностью производителя. Пентагон не согласен с этим мнением, утверждая, что коммерческая тайна распространяется лишь на конструкцию самолета.