Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35

Министерство обороны США и американская компания Lockheed Martin борются за доступ к данным системы отчетов о сбоях, анализа и корректирующих действий (Failure reporting, analysis and corrective action system — FRACAS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает Jane's.

Ссылаясь на слова бывшего сотрудника программы Joint Strike Fighter (JSF), в рамках которой Пентагон руководит созданием F-35 Lightning II, издание пишет, что военных интересует набор данных FRACAS, касающихся среднего времени отказа различных компонентов самолета, в частности, радаров.

Jane's пишет, что такая информация позволит военным определить перечень компонентов истребителя, срок службы которых в действительности составляет 5 тысяч часов, хотя, согласно проектной документации, должен быть равен 10 тысячам часов, и деталей, ремонт которых занимает чрезмерно много времени.

С подобными требованиями Пентагона не согласна Lockheed Martin, которая считает данные FRACAS своей интеллектуальной собственностью. Военные же уверяют, что компания владеет лишь правами на конструкцию самолета.

В марте Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе компания пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.