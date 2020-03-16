Войти
Lenta.ru

Пентагон и Lockheed Martin поборются из-за F-35

234
0
0
Источник изображения: Фото: Matt Cardy / Getty Images

Министерство обороны США и американская компания Lockheed Martin борются за доступ к данным системы отчетов о сбоях, анализа и корректирующих действий (Failure reporting, analysis and corrective action system — FRACAS) истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщает Jane's.

Ссылаясь на слова бывшего сотрудника программы Joint Strike Fighter (JSF), в рамках которой Пентагон руководит созданием F-35 Lightning II, издание пишет, что военных интересует набор данных FRACAS, касающихся среднего времени отказа различных компонентов самолета, в частности, радаров.

Jane's пишет, что такая информация позволит военным определить перечень компонентов истребителя, срок службы которых в действительности составляет 5 тысяч часов, хотя, согласно проектной документации, должен быть равен 10 тысячам часов, и деталей, ремонт которых занимает чрезмерно много времени.

С подобными требованиями Пентагона не согласна Lockheed Martin, которая считает данные FRACAS своей интеллектуальной собственностью. Военные же уверяют, что компания владеет лишь правами на конструкцию самолета.

В марте Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель F-35 Lightning II.

В январе компания пообещала к 2024 году выпускать по 180 единиц F-35 Lightning II ежегодно.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года крупнейшей в мире военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет предлагается в трех базовых вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный). Унификация по комплектующим трех модификаций достигает 70-90 процентов.

F-35 Lightning II должны стать основными истребителями первой половины XXI века как минимум в 11 странах мира — США, Великобритании, Австралии, Италии, Канаде, Норвегии, Нидерландах и Дании, Израиле, Японии и Южной Корее. Ведущая роль в разработке истребителя принадлежит первым двум государствам (более 50 процентов комплектующих производят США, 15 процентов — в Великобритании).

Всего планируется произвести более четырех тысяч F-35 Lightning II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Дания
Израиль
Италия
Канада
Нидерланды
Норвегия
США
Япония
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
05.12.2019
Не хочешь, а купишь: как США навязывает Европе свое оружие
25.06.2018
Как С-400 "сбил" турецкий F-35
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
18.04.2014
Мировой дебют F-35 состоится в Великобритании
18.09.2008
Виртуальные Су-30 сбили 16 миллиардов долларов.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.03 07:18
  • 220
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 16.03 07:15
  • 19
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 16.03 07:02
  • 49
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 16.03 03:54
  • 5
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 16.03 03:48
  • 1
На «Армии -2020» обсудят диверсификацию российского ОПК
  • 16.03 03:05
  • 1
США выпустят «приманку» для России
  • 16.03 02:00
  • 1
Черноморский флот РФ осваивает новый вертолёт радиолокационного дозора Ка-31Р
  • 16.03 01:51
  • 1
Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски
  • 16.03 01:37
  • 1
Под Волгоградом военные провели учения по борьбе с коронавирусом
  • 15.03 23:43
  • 5
Глобальная мобилизация кадрового резерва ОПК РФ
  • 15.03 20:39
  • 1
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 15.03 18:41
  • 59
Корабль SpaceX лопнул
  • 15.03 14:08
  • 2
Горбачев обеспокоен политикой балансирования на грани войны, призывает мировых лидеров одуматься
  • 15.03 06:59
  • 3
Украинские ученые отказались продать свои секреты Китаю
  • 15.03 05:34
  • 1
ГД приняла во II чтении проект о праве ФСО применять боевую технику