На верфи General Dynamics Bath Iron Works началось строительство эсминца (DDG-126) "Луис Х.Уилсон"

ЦАМТО, 12 марта. Командование ВМС США объявило 3 марта о начавшемся на предприятии компании General Dynamics Bath Iron Works (BIW) строительстве первого эсминца класса "Арли Берк" версии Флай-3, предназначенного для ВМС США.

Церемония, знаменующая начало постройки корабля, который получит наименование (DDG-126) "Луис Х.Уилсон", прошла на заводе по изготовлению металлоконструкций BIW в Брансуике (шт.Мэн).

Эсминцы версии Флай-3 будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны. Так, корабль будет оснащена новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах класса "Арли Берк" предыдущих модификаций.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Последним из построенных General Dynamics Bath Iron Works 1 декабря 2018 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-116) "Томас Хаднер" класса "Арли Берк".

В стадии постройки на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся эскадренные миноносцы (DDG-118) "Дэниел Инуе", (DDG-120) "Карл М.Левин", (DDG-122) "Джон Бейзилон", (DDG-124) "Харви С.Барнум", (DDG-127) "Патрик Галлахер" класса "Арли Берк", а также эсминец (DDG-1002) "Линдон Б.Джонсон" класса "Зумвальт".