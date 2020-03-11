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Известия.ru

США доставят в Ирак системы противоракетной обороны для защиты от Ирана

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

США транспортируют в Ирак системы противоракетной обороны, чтобы защититься от потенциального нападения Ирана. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерала Кеннета Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

«Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет», — заявил он, выступая на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по делам вооруженных сил.

Ранее 10 марта администрация президента США Дональда Трампа начала выводить часть сил с Ближнего Востока, которые страна перебросила в регион после убийства командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

3 января американские ВВС нанесли удар по аэропорту иракской столицы, в ходе которого был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Эти действия вызвали широкий резонанс как в мире, так и в США. Демократы осудили решение убить генерала, отметив, что это приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Трамп в ответ заверил, что Сулеймани якобы планировал атаки на американцев и причастен к нападению на посольство.

8 января Тегеран в качестве ответной меры нанес ракетный удар по двум военным базам американцев в Ираке.

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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