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Военное обозрение

В Турции заявили о проекте, на который не будет распространяться конвенция Монтрё

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Источник изображения: сайт президента Турции

В Анкаре решили предметно рассмотреть проект, на который, как утверждается, не будет распространяться конвенция Монтрё. Напомним, что по конвенции Монтрё ограничивается по числу и тоннажу присутствие военных кораблей непричерноморских государств в акватории Чёрного моря. Кроме того, документ подразумевает закрытие пролива Босфор Турцией в случае войны.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что вскоре будет объявлен тендер на реализацию проекта «Стамбул». Этот проект подразумевает строительство канала с таким названием. И канал «Стамбул» должен будет стать альтернативой проливу Босфор – при переходе из Мраморного моря в Чёрное и наоборот.

Эрдоган заявил, что уже проведены сейсмологические и гидрологические исследования с привлечение более двух сотен учёных.

В Анкаре отмечают, что при эксплуатации нового канала турецкая казна станет получать дополнительный доход в размере примерно 1 млрд долларов ежегодно.

О проекте канала в Турции говорили и ранее. Однако пока всё оставалось на уровне слухов и кулуарных обсуждений. Теперь же турецкие власти намерены всерьёз приняться за реализацию проекта.

Тем временем российский посол в Турции считает, что появление канала «Стамбул» «не изменит правовой режим конвенции Монтрё».

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Страны
Россия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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