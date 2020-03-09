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ТАСС

"Космическая" капуста с МКС не отличается по питательности от земных овощей

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Цветы, выращенные на МКС
Цветы, выращенные на МКС.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, NASA Johnson

NASA провели эксперимент, в результате которого выяснили, что выращенную на МКС капусту можно использовать в качестве одного из компонентов рациона будущих участников полетов на Луну и Марс

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты NASA изучили образцы капусты, выращенной на борту МКС, не нашли в них опасных микробов и подтвердили, что ее листья столь же питательны, как и у такого же овоща с грядки. Это говорит о том, что радиация и невесомость не мешают выращиванию полноценной пищи в космосе, пишут биологи в журнале Frontiers in Plant Science.

"МКС сейчас выступает полигоном для долговременных экспедиций в космос. Эксперименты на борту станции помогают нам подобрать те сорта растений, которые можно будет выращивать в невесомости. В будущем мы проверим другие сорта зелени, а также изучим, сможем ли мы обогатить диету астронавтов перцем и помидорами", - заявила Джола Масса, руководитель проекта Veggie в Центре космических полетов NASA имени Кеннеди (США), чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Эксперимент по выращиванию овощей и растений в космосе проводится на борту МКС уже около шести лет. Первые ростки капусты сорта ромэн были успешно выращены на станции еще в начале 2014 года, после чего астронавты заморозили их и отправили на Землю.

Через год, когда ученые убедились в безопасности "космической" капусты для здоровья человека, руководство NASA одобрило проведение еще одного эксперимента, во время которого экипаж станции в лице командира Скотта Келли и бортинженера Челла Линдгрена впервые попробовал выращенный в космосе урожай. После этого астронавты начали высаживать на борту МКС не только капусту, но и цветы - астры и цинии, часть которых погибла из-за грибковой инфекции три года назад.

Подобные эксперименты стали возможными благодаря созданию специализированной оранжереи и экспериментальной установки Veggie, отправленной на МКС в начале 2010 годов. Она представляет собой набор из синих, зеленых и красных светодиодных ламп, стимулирующих рост растений в невесомости при отсутствии естественного освещения, а также набор камер, датчиков и других систем.

Космическая флора

Убедившись в том, что капусту действительно можно выращивать в космосе, Масса и ее коллеги проверили, отличается ли она по своим вкусовым качествам, питательности и безопасности для здоровья космонавтов и астронавтов. Для этого ученые изучили химический состав ростков "космической" капусты, а также провели своеобразную "перепись" среди микробов, обнаруженных на ее листьях.

Эти замеры ученые сравнили с тем, как много питательных веществ, а также различных грибков и бактерий содержалось внутри листьев салата ромэн, который выращивался внутри копии установки Veggie на Земле. В целом "космическая" капуста ни в чем не уступала земной, а в некоторых отношениях она ее даже превосходила.

В частности, ученые обнаружили, что в ее листьях содержалось чуть больше калия, натрия, фосфора, цинка, серы, а также антиоксидантов из числа фенолов. Состав микрофлоры листьев и корней капусты оказался идентичным как на Земле, так и в космосе. Это удивило биологов, так как они ожидали, что отсутствие гравитации и повышенный радиационный фон должны были сильно поменять видовое разнообразие грибков и бактерий.

При этом, как отмечают биологи, они не обнаружили следов сальмонеллы, опасных штаммов кишечной палочки и золотистого стафилококка, которые могли бы представлять угрозу здоровью экипажа станции и участников долговременных экспедиций в дальней космос. Все это, как считают специалисты NASA, говорит о том, что "космическая" капуста безопасна для человека и ее можно использовать в качестве одного из компонентов рациона будущих участников полетов на Луну и Марс.

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