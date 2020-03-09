Новую тактику уничтожения бронетехники отработали на Дальнем Востоке экипажи мощных артсистем 2С7М "Малка"

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделение самоходных артиллерийских систем большой мощности 2С7М "Малка" на учениях в Амурской области отработали новую тактику уничтожения бронированной техники противника прямой наводкой, сообщил Восточный военный округ (ВВО).

"Новая тактика применения самоходных артиллерийских установок (САУ) рассчитана на случай прорыва обороны противником и действий внутри боевых порядков", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается, что "новая тактика позволяет наносить большой урон противнику, останавливать наступление тяжелой бронированной техники и прицельно уничтожать её на участках прорыва".

203-мм САУ 2С7СМ "Малка" - модернизированный вариант орудия 2С7"Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире. Самоходное орудие способно производить до трёх выстрелов в минуту и предназначено для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 км. Экипаж САУ составляет шесть человек: водитель, командир и артиллеристы.

"Стрельба велась с замаскированных позиций на удалении до двух километров в зоне прямой видимости целей. Для уничтожения танков и отражения атаки условного противника на участке прорыва обороны подразделения артиллеристам хватило нескольких залпов крупнокалиберных пушек", - информирует штаб ВВО.

Также артиллеристы отработали ведение одиночного огня по важным тактическим целям фугасными снарядами, говорится в сообщении.