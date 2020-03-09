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ЦАМТО

В АО "Авиастар-СП" состоялось рабочее совещание под руководством гендиректора ПАО "ОАК" Юрия Слюсаря

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Юрий Слюсарь
Президент ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь на международной выставке "Гидроавиасалон-2018".
Источник изображения: ТАСС/Лысцева Марина

ЦАМТО, 6 марта. В АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) 5 марта состоялось рабочее совещание под руководством гендиректора ПАО "ОАК", вице-президента ОООР "Союз машиностроителей России" Юрия Слюсаря по вопросам выполнения производственной программы предприятия.

В совещании приняли участие генеральный директор ПАО "Ил" – головного предприятия дивизиона Юрий Грудинин и управляющий директор АО "Авиастар-СП" Василий Донцов.

"Авиастар-СП" участвует в производственной кооперации в контуре ОАК по ряду транспортных и гражданских программ. На заводе разворачивается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Предприятие изготавливает агрегаты и комплектующие для легкого транспортного самолета Ил-112В, пассажирских самолетов МС-21 и Ил-114-300, осуществляет установку интерьеров на гражданский самолет Суперджет 100, а также занимается модернизацией и сервисным обслуживанием самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Для запуска серийного производства на "Авиастар-СП" была проведена программа технического перевооружения и модернизации производства.

Генеральный директор ОАК по итогам рабочего совещания и осмотра производственных цехов, отметил, что "сейчас перед предприятием стоит главная задача наращивания темпов серийного производства самолетов Ил-76МД-90А, выполнения обязательств перед заказчиками и выхода на стабильный график поставок авиационной техники".

"Завод также имеет серьезную загрузку по производству агрегатов в интересах транспортных и гражданских проектов ОАК. С учетом развития этих программ и выхода на серию, "Авиастар-СП" имеет хорошие перспективы по увеличению объемов производства в рамках межзаводской кооперации ОАК. Поэтому необходимо подготовить производственные мощности и обеспечить завод кадрами соответствующей квалификации", – сказал Юрий Слюсарь.

Сейчас налажена кооперация "Авиастар-СП" с авиационными заводами корпорации в Иркутске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Комсомольске-на Амуре.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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