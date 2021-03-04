Авиастар-СП планирует выйти на стабильные темпы серийного производства самолетов

ЦАМТО, 3 марта. Как уже сообщалось, 2 марта АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) посетил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На предприятии состоялось совещание по вопросам выполнения государственных контрактов на разработку и поставку самолетов военно-транспортной авиации.

Как уточнили в пресс-службе ПАО "ОАК", в совещании приняли участие генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "Союз машиностроителей России" Юрий Слюсарь, первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой, управляющий директор АО "Авиастар-СП" Сергей Шереметов.

Завод выполняет контракт в интересах Минобороны России по производству тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А. На предприятии приступили к реализации нового контракта на производство новейших топливозаправщиков Ил-78М-90А, также предприятие изготавливает агрегаты и комплектующие для легкого транспортного самолета Ил-112В, занимается модернизацией и сервисным обслуживанием самолетов Ан-124-100 "Руслан".

В ходе визита на авиазавод, глава военного ведомства поставил задачу выйти на производство до 10 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в год.

Для обеспечения объемов выпуска продукции на "Авиастар-СП" реализуется масштабная программа технического перевооружения и модернизации производства, в частности построена новая линия автоматизированной поточной сборки транспортных самолетов. Это принципиально новая технология позволит кратно увеличить объемы выпуска самолетов и выйти на стабильный темп серийного производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".