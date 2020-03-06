Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота прошли подготовку на базе учебного центра в Ейске

ЦАМТО, 5 марта. Несколько экипажей противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота прошли недельный курс обучения на базе Центра боевой подготовки и боевого применения летного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске.

На завершающем этапе летчики отработали заправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78 в ходе проведения совместных мероприятий с авиацией Черноморского флота.

Экипажи самолетов Ту-142 Северного флота подготовлены для выполнения задач в дальней морской зоне в различных широтах. Они неоднократно выполняли полетные задания в Арктике, Атлантике и Средиземном море.

Основное предназначение самолетов Ту-142 – поиск и слежение за подводными лодками. Машина может находиться в воздухе несколько десятков часов и действовать автономно на большом удалении от аэродрома базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.