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Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота прошли подготовку на базе учебного центра в Ейске

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Ту-142 сайт Минобороны РФ
Ту-142 сайт Минобороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

ЦАМТО, 5 марта. Несколько экипажей противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота прошли недельный курс обучения на базе Центра боевой подготовки и боевого применения летного состава морской авиации ВМФ в городе Ейске.

На завершающем этапе летчики отработали заправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78 в ходе проведения совместных мероприятий с авиацией Черноморского флота.

Экипажи самолетов Ту-142 Северного флота подготовлены для выполнения задач в дальней морской зоне в различных широтах. Они неоднократно выполняли полетные задания в Арктике, Атлантике и Средиземном море.

Основное предназначение самолетов Ту-142 – поиск и слежение за подводными лодками. Машина может находиться в воздухе несколько десятков часов и действовать автономно на большом удалении от аэродрома базирования, сообщает пресс-служба Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
Ту-142
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
ЧФ
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