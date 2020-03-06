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Интерфакс-АВН

СМИ сообщили об участии русскоговорящих боевиков в боевых действиях против армии Сирии в Идлибе

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Malhama Tactical
Ударная группа Malhama Tactical, как утверждается, в Алеппо.
Источник изображения: Twitter @MalhamaT

Москва. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Русскоговорящие боевики исламистской группировки Malhama Tactical участвовали в атаке на сирийскую правительственную армию в Идлибе, сообщило британское специализированнное издание Jane's.

В составе этой группировки, по данным СМИ, есть выходцы с Северного Кавказа и стран Центральной Азии.

Члены этой группировки участвовали в сборе разведывательной информации в операции поддерживаемых Турцией боевиков по восстановлению контроля над сирийским городом Серакаб (Саракиб), сообщило издание, ссылаясь на командира группировки Али Шишани.

Кроме того, отмечает Jane's, по сообщениям из Идлиба, снайперы-выходцы из Чечни одной из террористических группировок действовали против сирийской армии в районе в районе Джебель-Завия в провинции Идлиб.

Ранее российские официальные лица заявляли, что правительственная армия при поддержке военных РФ ликвидировала за время боевых действий в Сирии более 86 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ, которые действовали в составе террористических группировок.

В последнее время за город Серакаб шли бои между сирийской правительственной армией и боевиками, поддерживаемыми Турцией. Город находится возле пересечения двух важнейших сирийских автотрасс - M4 и M5. M4 соединяет портовый город Латакия с иракской границей, а M5 - Алеппо с городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.

В конце февраля боевики заявили, что город перешел под их контроль. Однако российский военный источник 27 февраля это опроверг. "Предпринятые боевиками атаки на город Серакаб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками", - сказал тогда источник.

2 марта в Серакаб вошла российская военная полиция.

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