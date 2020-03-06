Поставлен 500-й истребитель F-35

Американская корпорация Lockheed Martin 3 марта 2020 года сообщила о поставке 500-го построенного ею истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. 500-м по счету самолетом этого типа стал изготовленный для ВВС США F-35A (серийный номер AF-234, номер ВВС США 18-5343), поставленный на авиабазу Берлингтон (штат Вермонт) в состав 134-й истребительной эскадрильи 158-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Вермонта.

500-й построенный американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II - изготовленный для ВВС США самолет F-35A (серийный номер AF-234, номер ВВС США 18-5343). Форт-Уорт (Техас), февраль 2020 года (с) Lockheed Martin

Согласно пресс-релизу Lockheed Martin, из 500 поставленных самолетов F-35, к модификации F-35A относятся 354 самолета, к модификации F-35В - 108 самолетов, и к модификации F-35C - 38 самолетов. Из 500 самолетов, 353 были поставлены вооруженным силам США и 147 - иностранным заказчикам (в том числе 92 - "партнерам" по программе F-35, и 55 были поставлены другим странам по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales - FMS).

Также заявлено, что в феврале 2020 года мировой парк самолетов F-35 достиг суммарного налета 250 тысяч летных часов. Для самолетов F-35 подготовлено "более 985" летчиков и " более 8980" человек наземного персонала. F-35 состоят на вооружении в девяти странах. У восьми эксплуатантов эти самолеты объявлены достигшими "первоначальной оперативной готовности" (Initial Operating Capability), и у четырех эксплуатантов самолеты F-35 приняли участие в боевых действиях [имеются в виду ВВС и морская пехота США, ВВС Великобритании и ВВС Израиля - bmpd].

Напомним, что ранее Lockheed Martin сообщила, что в 2019 календарном году построила на своем заводе в Форт-Уорте (штат Техас) и поставила рекордное количество истребителей F-35 - 134 самолета F-35 всех модификаций (при плане в 131 самолет). В 2018 году был поставлен только 91 самолет F-35. Из 134 поставленных в 2019 году самолетов, 81 был поставлен вооруженным силам США и 53 - иностранным заказчикам (в том числе 30 - "партнерам" по программе F-35, и 23 - другим странам по линии программы FMS).

В 2020 году Lockheed Martin планирует поставить 141 самолет F-35, и продолжать наращивать его производство по 2023 год включительно.

(с) Lockheed Martin