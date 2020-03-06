Войти
bmpd.livejournal.com

Поставлен 500-й истребитель F-35

870
0
0

Американская корпорация Lockheed Martin 3 марта 2020 года сообщила о поставке 500-го построенного ею истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. 500-м по счету самолетом этого типа стал изготовленный для ВВС США F-35A (серийный номер AF-234, номер ВВС США 18-5343), поставленный на авиабазу Берлингтон (штат Вермонт) в состав 134-й истребительной эскадрильи 158-го истребительного крыла ВВС Национальной гвардии Вермонта.

500-й построенный американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II - изготовленный для ВВС США самолет F-35A (серийный номер AF-234, номер ВВС США 18-5343). Форт-Уорт (Техас), февраль 2020 года (с) Lockheed Martin

Согласно пресс-релизу Lockheed Martin, из 500 поставленных самолетов F-35, к модификации F-35A относятся 354 самолета, к модификации F-35В - 108 самолетов, и к модификации F-35C - 38 самолетов. Из 500 самолетов, 353 были поставлены вооруженным силам США и 147 - иностранным заказчикам (в том числе 92 - "партнерам" по программе F-35, и 55 были поставлены другим странам по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales - FMS).

Также заявлено, что в феврале 2020 года мировой парк самолетов F-35 достиг суммарного налета 250 тысяч летных часов. Для самолетов F-35 подготовлено "более 985" летчиков и " более 8980" человек наземного персонала. F-35 состоят на вооружении в девяти странах. У восьми эксплуатантов эти самолеты объявлены достигшими "первоначальной оперативной готовности" (Initial Operating Capability), и у четырех эксплуатантов самолеты F-35 приняли участие в боевых действиях [имеются в виду ВВС и морская пехота США, ВВС Великобритании и ВВС Израиля - bmpd].

Напомним, что ранее Lockheed Martin сообщила, что в 2019 календарном году построила на своем заводе в Форт-Уорте (штат Техас) и поставила рекордное количество истребителей F-35 - 134 самолета F-35 всех модификаций (при плане в 131 самолет). В 2018 году был поставлен только 91 самолет F-35. Из 134 поставленных в 2019 году самолетов, 81 был поставлен вооруженным силам США и 53 - иностранным заказчикам (в том числе 30 - "партнерам" по программе F-35, и 23 - другим странам по линии программы FMS).

В 2020 году Lockheed Martin планирует поставить 141 самолет F-35, и продолжать наращивать его производство по 2023 год включительно.

(с) Lockheed Martin

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Израиль
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
19.08.2015
Строевая молния
15.05.2012
F-35 к 2020 году заменит большинство боевых самолетов в США
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
08.11.2011
Призрак F-35 бродит по миру
02.06.2009
Авиарынок: многоцелевые тактические истребители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.03 04:00
  • 17
Корабль SpaceX лопнул
  • 07.03 01:48
  • 9
«Товарищи» кончились, снова пришли «господа»
  • 07.03 01:18
  • 8
Объяснена неудача Сирии при попытке сбить турецкий F-16 из С-200
  • 06.03 23:41
  • 18
Космонавтика Илона Маска
  • 06.03 23:40
  • 209
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 06.03 23:38
  • 2
"Сухой" модернизирует производственные мощности для Су-57 и Су-35
  • 06.03 23:32
  • 23
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 06.03 22:02
  • 8126
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 06.03 21:08
  • 2
Запад указал Турции, что ее спасает от рук Москвы только членство в НАТО
  • 06.03 21:05
  • 121
Путин создаст должность зампреда Совета безопасности РФ и предложит ее Медведеву
  • 06.03 19:50
  • 6
На подходе спутник-разведчик ВКС «Пион-НКС»
  • 06.03 18:44
  • 42
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 06.03 17:10
  • 1
Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400
  • 06.03 16:52
  • 1
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
  • 06.03 16:47
  • 1
Итог санкций: «застряла» оплата за вертолеты Ми-17 от Непала