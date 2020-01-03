Рекорд поставок истребителей F-35 в 2019 году

Американская корпорация Lockheed Martin сообщила, что в 2019 календарном году построила на своем заводе в Форт-Уорте (штат Техас) и поставила рекордное количество истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. В 2019 году были поставлены 134 самолета F-35 всех модификаций (при плане в 131 самолет), в то время как в 2018 году был поставлен только 91 самолет. Из 134 поставленных в 2019 году самолетов, 81 был поставлен вооруженным силам США и 53 - иностранным заказчикам (в том числе 30 - "партнерам" по программе F-35, и 23 были поставлены другим странам по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales).

134-й и последний построенный в 2019 году корпорацией Lockheed Martin истребитель пятого поколения F-35 Lightning II - cамолет F-35B с серийным номером BF-91 для морской пехоты США. Форт-Уорт (Техас), 30.12.2019 (с) Lockheed Martin

В 2020 году Lockheed Martin планирует поставить 141 самолет F-35, и продолжать наращивать его производство по 2023 год включительно.

Средняя стоимость производства F-35А в 2019 году составила 77,9 млн долл. В производстве заняты более 1400 поставщиков из 47 штатов США и в Пуэрто-Рико, программа обеспечивает около 220 тысяч рабочих мест в США.

К настоящему времени в эксплуатации по всему миру находится 490 самолетов F-35, которые налетали уже более 240 тысяч часов. Подготовлено 975 летчиков и 8585 человек наземного персонала. У четырех эксплуатантов самолеты F-35 приняли участие в боевых действиях [имеются в виду ВВС и морская пехота США, ВВС Великобритании и ВВС Израиля - bmpd]

Отчетное видео Lockheed Martin: