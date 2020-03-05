AMN (Ливан): ПВО Сирии сбила еще один турецкий беспилотник и пыталась сбить F-16

В небе над Идлибом не прекращается воздушная дуэль между сирийскими защитниками провинции и турецкими ВВС. Так, сообщается, что ПВО Сирии уничтожила очередной ударный турецкий беспилотник и попыталась сбить самолет F-16 с помощью ЗРК С-200.

ПВО Сирийской Арабской армии сбила в среду на северо-западе страны еще один турецкий ударный беспилотник. Согласно сообщению из провинции Идлиб, турецкий беспилотник был сбит, когда он приближался к позициям расчета сирийских ПВО в районе стратегического города Саракиб.

Это второй беспилотник, сбитый сирийской армией за последние два часа, и седьмой беспилотник, сбитый за последние два дня.

Так же сообщается, что САР обстреляла самолет F-16 турецких ВВС с помощью зенитно-ракетного комплекса С-200.

По словам Юши Юсифа (Yusha Yuseef) из Moraselon News, подтверждения информации о том, что ракета попала в цель, не поступала.

Учитывая отсутствие информации об инциденте, весьма вероятно, что самолет F-16 ВВС Турции уклонился от ракеты и благополучно вернулся в свое воздушное пространство.