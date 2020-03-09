Названы пять самых мощных компонентов ПВО Сирии

СМИ назвали пять главных составляющих ПВО Сирии

Издание Military Watch оценило сирийские средства ПВО. Ранее, отмечается в статье, сеть противовоздушной обороны этой страны считалась самой передовой на Ближнем Востоке. В 1980-х годах Сирия была ведущим оборонным клиентом Советского Союза и получала от него значительную военную помощь и современное вооружение.

После распада СССР состояние ее боевого воздушного флота ухудшилось. Однако ущерб, нанесенный ему и ПВО исламистскими повстанцами, за девятилетнюю войну был ограниченным, поскольку у противника отсутствовали свои ВВС.

И хотя после холодной войны для Сирии стали доступнее такие мощные боевые самолеты как МиГ-25 и МиГ-29, она отдала приоритет более дешевому в эксплуатации МиГ-21 и специализирующемуся на наземных атаках Су-24.

Но растущая напряженность в отношениях с Израилем и Турцией, заставили Дамаск вновь перенаправить средства на свои системы ПВО. Вот наиболее мощные из них.

Р-77 и МиГ-29

Сирия была одним из первых заказчиков российской ракеты Р-77 с активным радиолокационным наведением. По сообщениям, она была приобретена в середине 2000-х годов и использовалась для оснащения двух эскадрилий истребителей МиГ-29А четвертого поколения. Если в 1980-х он считался самым современным боевым самолетом страны, то после того как Израиль обзавелся ракетой AIM-120C, а Турция менее мощной AIM-120B, это поставило МиГ в невыгодное положение с его устаревшими советскими ракетами Р-27. Новая Р-77 по характеристикам почти аналогична AIM-120C, но и имеет несколько большую дальность полета и более тяжелую боеголовку. Средства электронного противодействия ракеты очень современны, а активное радиолокационное наведение обеспечивает сирийским истребителям возможность "выстрелил и забыл".

Ракета была разработана для нейтрализации высокотехнологичных западных самолетов, таких как F-15C Eagle. Ей оснащена элита российских ВВС в настоящее время.

Против самолетов с не очень впечатляющими летными характеристиками, таких как F-16, особенно более старых израильских и турецких вариантов, ракеты должны обеспечивать высокий уровень поражения.

С-300ПМУ-2

В 2018 году Сирия приобрела С-300ПМУ-2. Система поступила на вооружение ПВО России примерно в 1997 году, однако и сегодня она представляет собой серьезную угрозу для истребителей четвертого поколения, и в настоящее время продолжается ее модернизация. В ее арсенале более полутора десятков классов ракет класса "земля-воздух", а при оснащении ракетами 48Н6ДM или 48Н6Е3 она получит 250-километровую дальность и способность поражать цели на гиперзвуковых скоростях. Однако наличие этой ракеты у Сирии под вопросом, и не исключено, что для С-300 используют более старые и менее дорогостоящие ракеты 48Н6Е2, которые имеют дальность действия 200 километров и скорость 8,2 Маха. С-300ПМУ-2 способна одновременно поражать до 36 целей, включая крылатые и баллистические ракеты, а также самолеты противника.

Р-40 и МиГ-25

Одна из самых больших и тяжелых ракет класса "воздух-воздух", Р-40, имеет боеголовку почти в пять раз больше, чем на более стандартных боеприпасах, таких как AIM-120. Ракета немного опережает турецкую AIM-120B и может запускаться с гораздо больших высот и на более высоких скоростях перехватчиками МиГ-25. Это дает большее преимущество в дальности. Сирийские МиГ-25 и Р-40 не были модернизированы до современного стандарта четвертого поколения, как в России и Алжире. Это ограничивает их возможности, в частности, из-за отсутствия современных средств РЭБ. Но если их оснастить этими системами, истребители и ракеты, будут чрезвычайно смертоносны. Впрочем, даже без такой модернизации они представляют угрозу.

БуК-М2

Самая современная сирийская система ПВО. Она может уничтожать цели на расстоянии до 50 километров и имеет очень высокую вероятность поражения - 0,9-0,95 для самолетов и 0,6-0,7 для баллистических ракет. БуК-М2 способен обнаруживать цели размером с истребитель на расстоянии до 160 километров. Он обладает высокой мобильностью благодаря гусеничной платформе. Система доказала свою высокую боевую эффективность, сбив несколько беспилотных летательных аппаратов израильского производства. Для самолетов F-16 с посредственными летными характеристиками БуК-М2 представляет смертельную угрозу.

C-200

Один из самых старых ракетных комплексов Сирии, C-200, был впервые доставлен в страну в 1982 году. Он должен был усилить ПВО в связи с израильскими атаками. По имеющимся сведениям, эта система сбила множество реактивных снарядов ВМС США во время ливанской войны. С тех пор при содействии России и Северной Кореи ее радиоэлектронные средства борьбы были широко модернизированы. Остается неясным, какие варианты C-200 в настоящее время развернуты в Сирии. В зависимости от модификации система может иметь дальность поражения 200-300 километров. Этот ЗРК сбил 10 февраля 2018 года единственный израильский боевой F-16 I Fighting Falcon, что продемонстрировало новый уровень совершенства средств РЭБ. С тех пор израильские истребители стали гораздо осторожней противодействовать сирийской ПВО.

Олег Корякин