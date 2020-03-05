Войти
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган заявил о возможном прекращении огня в Идлибе после переговоров в Москве

176
0
0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © AP Photo, Presidential Press Service via AP

Турция рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет установлен режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Эрдоган заявил в ходе выступления в парламенте, что Анкара ожидает от предстоящих переговоров в Москве "скорое установление режима прекращения огня", передает ТАСС со ссылкой на NTV.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, передает РИА "Новости".

В Кремле ожидают, что удастся "выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения".

Напомним, встреча Путина и Эрдогана пройдет 5 марта в Москве.

В понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После сирийские военные сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции "Весенний щит" в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны страны утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, смогут ли фрегаты с "Калибрами" усмирить Турцию.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Су-24
Компании
ВПВС РФ
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.03.2020
Боевики разбежались: русско-турецкая война откладывается
20.09.2018
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
12.08.2016
Из альянса на выход
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.03 03:23
  • 9
ВВС США планируют иметь парк стратегических бомбардировщиков из самолетов В-21 и В-52
  • 05.03 02:03
  • 1
МиГ-29 и МиГ-35 оснастят интеллектуальной системой защиты от перегрузок
  • 05.03 01:53
  • 1
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 05.03 01:10
  • 6
Космонавтика Илона Маска
  • 05.03 00:40
  • 18
Российское ядерное оружие предложили пересадить на китайские шасси
  • 04.03 23:28
  • 8077
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 04.03 23:20
  • 6
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 04.03 19:34
  • 1
SpaceX планирует отправить пилотируемый корабль Crew Dragon к МКС в начале мая
  • 04.03 15:47
  • 1
"Роскосмос" раскроет зарплаты руководства своих "дочек"
  • 04.03 15:32
  • 1
Росгвардейцев начнут проверять на полиграфе
  • 04.03 15:15
  • 41
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 04.03 13:05
  • 12
Куда катятся белорусские шасси
  • 04.03 12:59
  • 3
Почему американским F-22, тем более F-35 далеко до Су-57
  • 04.03 12:20
  • 6
Штаб ООС: Огонь по грузовику ВСУ, вероятно, вёл оператор-наводчик ПТРК ВС России
  • 04.03 11:26
  • 1
Polskie Radio (Польша): НАТО отработает сценарий по 5-й статье Вашингтонского договора