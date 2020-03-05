Эрдоган заявил о возможном прекращении огня в Идлибе после переговоров в Москве

Турция рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет установлен режим прекращения огня в сирийском Идлибе.

Эрдоган заявил в ходе выступления в парламенте, что Анкара ожидает от предстоящих переговоров в Москве "скорое установление режима прекращения огня", передает ТАСС со ссылкой на NTV.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры двух стран обсудят пагубные последствия кризиса в Идлибе и меры по его дальнейшему предотвращению, передает РИА "Новости".

В Кремле ожидают, что удастся "выйти на единое понимание предтечья этого кризиса, причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения".

Напомним, встреча Путина и Эрдогана пройдет 5 марта в Москве.

В понедельник сирийская армия освободила Саракиб – важнейший населенный пункт на востоке Идлиба. После этого в освобожденный сирийцами город вошла российская военная полиция.

До этого Дамаск объявил о закрытии неба над Идлибом, предупредив, что все самолеты будут восприниматься как вражеские и сбиваться. После сирийские военные сбили близ Саракиба беспилотник турецкого производства, который принадлежал протурецким боевикам.

В тот же день Турция объявила о проведении операции "Весенний щит" в сирийском Идлибе. Турецкие военные сбили над Идлибской зоной деэскалации два сирийских фронтовых бомбардировщика Су-24. Минобороны страны утверждает, что сирийские бомбардировщики Су-24 якобы пытались атаковать турецкие истребители.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, смогут ли фрегаты с "Калибрами" усмирить Турцию.

Наталья Ануфриева