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Пентагон и Госдеп спорят о необходимости размещения Patriot в Турции

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Целесообразность размещения в Турции вдоль границ Сирии ЗРК Patriot, после запроса Анкары, вызвали ожесточенные споры между Пентагоном и Госдепом США, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

По информации источников газеты, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы Турции о временном размещении ЗРК Patriot, но военные «обеспокоены глобальными последствиями этого шага». Размещение ЗРК Patriot в Турции Пентагон считает «безрассудным».

«Это была и есть плохая идея», — сказал про запрос Турции и призывы Джеффри один из источников Politico, знакомый с ходом их межведомственного обсуждения в администрации США.

Издание утверждает, что Джеффри не только высказывается за выполнение просьбы Турции, но и потенциально ставит вопрос о создании с участием США закрытой для полетов зоны над Идлибом. Представители военных кругов США считают, что такой шаг «создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев», говорится в статье.

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль предпочитает не комментировать заявления Турции о необходимости ЗРК Patriot для защиты в сирийском Идлибе. Он также напомнил, что российские военные присутствуют в Сирии по просьбе руководства страны. Сирийские же вооруженные силы борются с терроризмом на территории своего государства, подчеркнул он.

В тот же день турецкие СМИ со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщили, что США еще не приняли решение по поставке Турции комплексов Patriot. Соответствующие переговоры начались 20 февраля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
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