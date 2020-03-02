Первый канадский модернизированный базовый патрульный самолет CP-140M Aurora

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Первый CP-140M Aurora ВВС Канады

В середине февраля ВВС Канады сообщили о первом полете из аэропорта Галифакса на АвБ Гринвуд модернизированного самолета CP-140 Aurora модификации Block IV (серийный № 140108). В рамках программы начальных летных испытаний машину пилотировал штатный экипаж 14-го авиакрыла, но весь полет на борту контролировали специалисты испытательного центра ВВС Канады AETE (Aerospace Engineering Test Establishment). Королевские ВВС любезно поделились первыми официальными фотографиями.

© RCAF

В ВВС Канады сейчас пока остаются 17 базовых патрульных самолетов Lockheed CP-140 Aurora. Причем в последнее время наиболее востребованы отнюдь не их противолодочные возможности, а воздушная разведка, наблюдение и освещение обстановки ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). На CP-140 возложено решение всего спектра таких задач, включая дальнее морское и прибрежное патрулирование, а также воздушную разведку над земной поверхностью, причем как над национальными территориями/акваториями, так и в рамках коллективной обороны, и в международных операциях. Кроме того, CP-140 могут привлекаться к нанесению ударов по надводным целям и наземным объектам.

Для четырнадцати CP-140 в министерстве национальной обороны Канады спланировали и параллельно проводят две программы модернизации - продление жизни планера ASLEP (Aurora Structural Life Extension Project) и поэтапную модернизацию для увеличения возможностей самолетов AIMP (Aurora Incremental Modernisation Project). Обе программы AIMP и ASLEP обойдутся канадским налогоплательщикам в 1,983 миллиарда долларов США, и это должно продлить срок эксплуатации 14 CP-140 Aurora до 2030 года.

© RCAF

Проект продления жизни планера ASLEP начался первым еще в 1998 году и в основном предполагает замену крыльев и горизонтальных стабилизаторов самолетов. Все работы по данной программе канадская компания IMP Aerospace and Defence (Галифакс, провинция Новая Шотландия) должна была завершить до ноября 2019 года.

Программа поэтапной модернизации AIMP началась в июне 2015 года и включает 23 отдельных проекта в четырехблоковой стратегии для закупки, интеграции и установки на CP-140 новых систем и датчиков. Все это и должно стандартный базовый патрульный самолет MPА (Maritime Patrol Aircraft) в современную платформу воздушной разведки, наблюдения и освещения обстановки ISR.

© RCAF

Работы по модификации Block I на первом самолете начались в 1999 году с первым полетом в 2003-м. На нем заменили ряд устаревших систем, включая аппаратуру КВ-радиосвязи, обеспечив базовый уровень для основных последующих изменений. В рамках модернизации до уровня Block II заменили системы управления, навигации и связи. При этом работы на первом самолете завершили в начале 2008 года, а полной оперативной готовности он достиг к 2012 году.

Это Канада, парень, люби её! Понял?

Модификация Block III включала новые законцовки крыла, интеграцию новых ЦЭВМ, ИК/ОЭС, РГАБ и замену РЛС AN/APS-116 на AN/APS-508 IRIS, для которой канадский генподрядчик MDA (MacDonald, Dettwiler and Аssociates) пригласил американскую Telephonics с её APS-143B (V) 3-MPA OceanEye. Первый CP-140 Block III взлетел в начале 2014 года, двенадцатый и тринадцатый в апреле и декабре 2018-го соответственно, а последний 14-й в прошлом году. При этом тот самый первый из них достиг полной оперативной готовности только в апреле 2019-го.

В феврале 2018 года начались работы по программе ASLEP на последнем CP-140 (серийный 140114), а в октябре началась сертификация модификации Block IV. Эта модернизация станет последней в программе AIMP для четырнадцати самолетов Block III и предполагает интеграцию на них трех новых систем - спутниковая связь, стандартная для НАТО аппаратура обмена данными Link 16 и средства самообороны.

Выбранный в качестве предсерийного прототипа, CP-140 Block III (серийный 104108) прибыл на завод 6 ноября 2017 года, фактические работы на нем начались 10 октября 2018 года, интеграционные испытания новых систем 13 декабря 2018 года, а проверку готовности к наземным испытаниям провели 29 апреля 2019 года.

Надо сказать, что МО Канады отчего-то неожиданно долго скрытничало по поводу внешнего вида новой машины, и официальные ее снимки появились только сейчас (см. выше). Но народ ничто так не раздражает, как нераскрытые тайны и секреты, поэтому первую фактическую фотографию 140108-го некто Саймон Рис смог сделать в Гринвуде еще тогда же, в апреле 2019-го:

© Simon Reece / MPA-NEWS-Andy Woodland

Год назад заявляли, что начального оперативного потенциала первый Block IV достигнет в декабре 2019 года, а полного в декабре 2022 года. Но сейчас сроки сдвинули на июнь 2020-го и сентябрь 2022-го соответственно.

Модифицированный самолет получил обозначение CP-140M.