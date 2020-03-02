Бойня в Сирии: Турция понесла крупные потери и готовит удары по войскам Асада и Путина (Апостроф, Украина)

Украинское издание отреагировало на эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб. В результате авиаударов по позициям турецких военных, незаконно присутствующих на территории Сирии, погибли более 20 человек, много раненых. Какие действия намерена принять Турция — в материале «Апострофа».

В Сирии в провинции Идлиб вечером 27 февраля в результате авиаудара войск режима Башара Асада погибли 22 турецких военных. Кроме этого, многие получили тяжелые ранения. Ряд западных СМИ со ссылкой на очевидцев пишет, что число жертв может быть и больше. В частности сообщается как минимум о 35 жертвах. Тяжелораненые военные доставлены в Турцию через КПП Джилвегезю. В настоящее время они проходят курс лечения.

В связи с обострением президент Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по безопасности, которое длилось около 2 часов. На встрече присутствовали министр национальной обороны Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава генштаба Яшар Гюлер и руководитель национальной разведки Хакан Фидан.

Военное положение

Ряд СМИ сообщает, что решение о военном положение принято, но огласить его власти Турции должны утром. Предположительно, речь идет о военном положении на территории Турции, но в то же время готовится масштабная операция в Сирии. "Было решено ответить преступному режиму, ударившему по нашим солдатам. Были нанесены удары по всем известным позициям режима, и они продолжатся", - заявил министр информации Турции. Самолеты F-16 ВВС Турции замечены возле границы с Сирией.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на фоне обострения конфликта в Идлибе. Детали беседы пока неизвестны. Известно, что Турция сейчас блокирует социальные сети, не работают Facebook, Instagram, YouTube и Twitter. Ранее в сети появилось видео удара Турции по Идлибу.

Война и беженцы

Турция намерена открыть границу с Сирией и перестать препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу, передает агентство Reuters. Высокопоставленный турецкий чиновник объявил, что позволит сирийским беженцам добраться до Европы по суше и морю. Также появилась информация, что Турция требует от Европы помощи против России.

Причастность России

Турецкий губернатор Хатай Рахми Доган возложил ответственность за атаку на войска Асада. В свою очередь военный аналитик Бабак Тагвей написал в Twitter, что воздушные удары нанесли российские войска. В российском Центре примирения враждующих сторон информацию об авиаударах официально пока не подтвердили.