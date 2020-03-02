«Сделку века», предложенную Дональдом Трампом, ждет долгий путь

Арабский мир посылает противоречивые сигналы Израилю, из чего следует, что суннитский мир расколот

Несомненно, налаживание отношений Израиля с Оманом и Суданом после посещения этих государств премьер-министром Биньямина Нетанияху – огромное достижение для страны, которая с момента восоздания в 1948 году рассматривается арабским миром как враждебное государство. Лидеры Омана и Судана проявили немалую смелость, ибо не могли не понимать, какое неприятие вызовут их переговоры с лидером еврейского государства.

В октябре 2018 года Нетаньяху совершил неожиданный визит в Оман и встретился с султаном Кабусом бен Саидом (1940–2020). Несомненно, для Израиля это было пробитие бреши в изоляции, испытываемоем еврейским государством на Среднем Востоке. Другим успехом внешней политики Израиля можно считать опять же внезапный визит Нетаньяху в начале февраля нынешнего года в еще недавно враждебную Уганду и переговоры с председателем Суверенного совета Судана и де-факто его главой 60-летним Абделем Фаттахом аль-Бурханом и президентом Уганды Йовери Мусевени. Весьма примечателен тот факт, что беседа государственных лидеров состоялась не в Хартуме, суданской столице, и не в Кампале, столице Уганды, а в резиденции угандийского президента в том самом городе Энтеббе, в аэропорту которого 4 июля 1976 года спецподразделение ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) провело операцию по освобождению пассажиров Airbus A300, захваченных палестинскими террористами. Позднее эта операция, именуемая «Шаровая молния», получила неофициальное название «Йонатан» в честь погибшего командира этого спецподразделения Йонатана Нетаньяху, старшего брата Биньямина Нетаньяху.

В ходе встречи лидеров Израиля и Судана стороны достигли договоренностей о нормализации отношений и начале сотрудничества. После завершения переговоров представители канцелярии премьер-министра Нетанияху высказали точку зрения, согласно которой «Судан движется в новом и позитивном направлении». Такое мнение Нетаньяху сообщил и госсекретарю США Майку Помпео. Со своей стороны, аль-Бурхан заявил, что желает, «чтобы Судан был модернизирован, преодолел изоляцию и стал важным государством карте мира».

Прорыв израильской дипломатии стал возможен после переворота, осуществленного в Судане в августе 2019 года, когда аль-Бурхан захватил власть, свергнув Омара Башира, правившего страной с 1989 года. Омар Башир считался откровенным врагом еврейского государства. Он позволял переправлять через Судан военные грузы для террористических группировок. Так, ЦАХАЛ вынужден был в течение многих лет регуляро наносить удары по целям на суданской территории для уничтожения складов оружия и боеприпасов, которые готовились для передачи боевикам в секторе Газа.

С другой стороны, израильтяне поддерживали христианских неарабских ополченцев, которые сражались против суданского правительства в первую (с 1955 по 1972 год) и вторую (1983–2005) гражданские войны. Поддержав повстанческую армию, позже ставшую Народной армией освобождения Южного Судана, Израиль заручился поддержкой этой страны после ее отделения от Судана и провозглашения независимости. Дипломатические отношения между Израилем и Южным Суданом были установлены 10 июля 2011 года. Также показательно, что свой первый официальный зарубежный визит президент Южного Судана Сальва Киир совершил 20 декабря 2011 года именно в Израиль.

Однако и Омар Башир понимал, что исключительно воинственная позиция по отношению к евреям не приносит ему никаких дивидендов. Поэтому в последние годы своего правления он сигнализировал о готовности смягчить отношение к Израилю. Заметим также, что Хартум сыграл определенную роль в становлении современного Израиля. В 80-е годы прошлого века фалаши (чернокожие эфиопские евреи) прибывали в Землю обетованную на израильских самолетах через воздушное пространство Судана. Тогдашний правитель Судана Джафар Мухамед Нимейри дал добро на такие перелеты после встречи в 1985 году с занимавшим в то время пост министра обороны Ариэлем Шароном. Согласно ряду источиков, эта встреча была организована мультимиллионером из Саудовской Аравии (СА) Аднаном Хашогги, дядей убитого 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джемала Хашогги.

Судан благодаря своему географическому положению имеет важное стратегическое значение. Неудивительно, что он стал объектом ожесточенного соперничества между СА и Турцией. Анкара инвестирует немалые средства в суданскую экономику и даже арендовала остров у побережья Судана. Саудиты, в свою очередь, разорвали дипломатические отношения с Катаром, признанным союзником Турции, и в приципе приветствуют политические изменения в Хартуме, имеющие антитурецкую направленность. Если учесть, что аль-Бурхан, бывший начальник штаба сухопутных войск, с февраля 2019 года – главный инспектор вооруженных сил, руководил суданским воинским контингентом в Йемене в рамках операции коалиции, возглавляемой СА против проиранских повстанцев хуситов, то Эр-Рияд при новом суданском президенте внакладе не останется.

Нетаньяху в преддверии новых (третьих подряд! ) выборов в Кнессет 2 марта одержал несомненную дипломатическую победу. Ведь именно в Судане в 1967 году арабские государства провозгласили свои знаменитые «три нет» – нет признанию Израиля, нет миру с Израилем и нет переговорам с Израилем. Нормализация отношений с такой страной дорогого стоит!

Сближение израильтян и суданцев и в самом деле на пользу туркам не пойдет. Для Израиля Судан наряду с Сенегалом, тоже влиятельной мусульманской страной, может стать важным опорным пунктом региона. Между тем Рамалла осудила встречу Нетаньяху и аль-Бурхана, назвав ее «ударом в спину палестинского народа».

Нельзя преуменьшить важность для Нетаньяху его встречи в Энтеббе и с президентом Уганды Йовери Мусевени. По итогам встречи с угандийским лидером Нетаньяху сообщил: «Это настоящая дружба. Каждый визит в Уганду у меня вызывает волнение. В терминале Энтеббе, где был убит мой брат, находится мемориальная табличка в память о нем и о тех, кто погиб в великой спасательной операции. Израиль никогда не забудет вашу дружбу».

Это пятый визит Нетаньяху в Африку за последние три с половиной года. И действительным достижением этих переговоров может стать открытие посольств африканских государств в Иерусалиме. Высококлассный переговорщик Нетаньяху при прощании заявил своему угандийскиму визави: «В ходе нашей встречи мы договорились, что хотим достичь двух целей: во-первых, организовать прямые рейсы между Израилем и Угандой. И, во-вторых, и у вас будет время рассмотреть это предложение, господин президент, мой друг: вы откроете посольство в Иерусалиме, а я открою посольство в Кампале».

Ответ Йовери Мусевени прозвучал весьма обещающе: «Если друг говорит: я хочу, чтобы ваше посольство было здесь, а не там, я не вижу причин, почему бы не согласиться.

Мы изучаем проблему». Но Африка, по сути, тот же Восток, который, как известно, – дело тонкое. В конце концов «проблему» можно долго-долго изучать.

Видный эксперт по проблемам Среднего Востока Сет Францман в статье «Израиль и ближневосточный пазл», опубликованной в газете Jerusalem Post, пишет: «Восстановление отношений с африканскими государствами произошло спустя десятилетия дипломатической зимы и предвещает возрождение израильской активности на Черном континенте. Исторические визиты лидеров этих стран в Израиль, открытие посольств и дипмиссий стали знамением времени».

В январе 2019 года президент Чада Идрис Деби и Нетаньяху, встретившись в президентском дворце в Нджамене, объявили о восстановлении дипломатических отношений. Однако о местонахождении будущего чадского посольства полной ясности нет. И похоже, что еще долго не будет.

Обещать – не значит выполнять обещания. «Сделка века», предложенная президентом Дональдом Трампом, отвергнута Лигой арабских государств, включая Судан. Один мудрец сказал: «Самый верный признак неисполнения обещания – это та легкость, с которой его дают». Эту сентенцию на все времена, конечно же, знают и современные политики!

Иерусалим

Захар Гельман