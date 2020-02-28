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Газета.ru

Главный противник: в Пентагоне рассказали, в чем уступают России

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В Пентагоне признали, что превосходство над Россией «подорвано»

Россия и Китай усиливают свои позиции в мире на фоне подорванного военного преимущества США, утверждают в Пентагоне. Американское военное ведомство считает РФ и КНР своими главными противниками. Это, в частности, обозначено в проекте военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 год.

Военное преимущество США в мире подорвано, а Россия и Китай в это время, наоборот, усиливают свои позиции, считает глава Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли.

"Мы остаемся готовыми и способными к тому, чтобы обеспечивать сдерживание от [начала] войны и защитить нашу страну от нападения, поддерживать наших союзников и вести войну против любого потенциального противника, но наше конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений. Китай и Россия усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире", - заявил он на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по делам вооруженных сил.

На этих слушаниях Милли и глава Пентагона Марк Эспер обсуждали оборонный бюджет США. Они оба признали, что сегодня страны соревнуются в военной сфере.

Как отметил министр обороны, противники США «систематически и стратегически развивают и принимают на вооружение передовые системы, подрывая преимущество, которого США достигли в сфере вооружения».

Эспер выразил мнение, что Вашингтону нужно модернизировать свою «ядерную триаду», даже если у Штатов нет желания ввязываться в новую гонку вооружений с Москвой. Милли, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и США представляют друг для друга угрозу из-за своего ядерного вооружения.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ранее уже отмечал, что Москва не стремится к военному доминированию или гонке вооружений. В то же время, по его словам, России нужен оборонный потенциал, которого будет достаточно, чтобы сдерживать потенциальных противников от агрессии. Он также признал, что совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом России.

В бюджете Белого дома на 2021 финансовый год Китай и Россия названы главными угрозами для страны, следует из опубликованного документа. 2021 финансовый год в США начинается 1 октября 2020 года. Суммарно запрашиваемый военный бюджет на 2021 год составляет более $700 млрд.

"Вступая в 2020 год, угрозы, с которыми сталкивается Америка, быстро смещаются и развиваются. В то время как американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками, Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию. Бюджет отражает необходимость для новой американской стратегии, которая бы соответствовала тем реалиям этой новой эры", - пояснили в заявлении администрации.

Согласно проекту бюджета, Трамп оценил противодействие России в следующем году в $700 млн, $24 млн из которых он выделит на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

«Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение $0,7 млрд. [Эти средства будут направлены на] помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США», - обозначено в документе.

Помимо того, Трамп намерен увеличить расходы на ядерный арсенал на 20%. Согласно проекту бюджета, почти $29 млрд должно быть потрачено на модернизацию систем доставки ядерного оружия, а еще $20 млрд планируют заложить в бюджет администрации по ядерной безопасности США.

Американский президент также собирается инвестировать в ядерную подлодку класса "Колумбия" и продолжить финансировать проект по созданию истребителей пятого поколения F-35. $2,8 млрд Трамп хочет вложить в продолжение разработки бомбардировщика B-21. Еще $1,5 млрд, по мысли главы государства, должно пойти на программу новой интерконтинентальной баллистической ракеты.

Вместе с тем Штаты намерены сократить иностранную помощь на 21%. При этом поддержка Украины в сфере безопасности останется на прежнем уровне. На нее потратят $316,9 млн, $115 млн из которых составят военную помощь.

На военную помощь Европе и Евразии, в основном для "борьбы с Россией", Трамп предложил выделить $170 млн.

«Приоритеты стратегической безопасности Европы и Евразии заключаются в том, чтобы противостоять российскому влиянию и агрессии, укрепляя потенциал союзников и партнеров в отстаивании суверенитета», - подчеркивается в бюджете.


Кристина Сизова

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Китай
Колумбия
Россия
США
Украина
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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