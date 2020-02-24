В Пентагоне назвали сумму потерь оружия и техники в Сирии

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Появились данные о том, на какую сумму США в ходе одного из периодов сирийской военной кампании понесли потери в оружии и технике. Эти данные стали известны из отчёта генерального инспектора министерства обороны Соединённых Штатов.

В борьбе с террористическими группировками (а именно такую трактовку предпочитают использовать в Пентагоне) общие потери в вооружениях превысили 700 млн долларов. Речь идёт об оружии, которое американцы поставляли в Сирию своим «союзникам». Среди них – курдские вооружённые отряды, а также силы так называемой «умеренной оппозиции».

Оружие на сумму в 715 млн долларов, как выясняется, было либо расхищено, либо брошено в ходе боя, доставшись в итоге противнику. Есть и эпизоды, о которых американцы ранее уже сообщали. Например, это подготовка представителей сирийской «оппозиции» для борьбы с террористами ИГИЛ (запрещено в России). После существенных вложений в обучение и оснащение этих отрядов их представители в конечном итоге вместе с американским оружием зачастую переходили в стан той самой группировки ИГИЛ в районе сирийского города Ракка.

Важно, что Пентагон, сообщая о суммах потерь при передаче вооружений в САР, говорит о периоде 2017-2018 годов. Другие временные отрезки пока не рассматриваются. Зато сообщается, что на текущий год военное ведомство США готово передать «союзникам» в Сирии оружия ещё на 173 млн долларов. Против такого рода передачи активно выступает Анкара, заявляя о том, что США продолжают «вооружать террористов». Напомним, что под террористами в данном случае в Турции понимают курдские отряды.