Расширение военной операции в Идлибе дорого обойдется Турции, заявляют в думском комитете по обороне

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что действия Турции, начавшей в военную операцию в сирийском Идлибе, является нарушением договоренностей по сирийскому урегулированию, достигнутых в Сочи и Астане.

"Если Турция решится на неординарные шаги в части возможного расширения боевых действий, то это дорого обойдётся, и она должна осознавать ответственность за происходящее", - сказал Швыткин ("Единая Россия") "Интерфаксу" в четверг.

"То, что происходит в Идлибе, мы рассматриваем как нарушение договоренностей (астанинских и сочинских - ИФ), - отметил он.

По его словам, Россия придерживается достигнутых договорённостей по сирийскому Идлибу, свидетельством чему являются ее действия.

"Мы здесь ничего не нарушаем", и я убежден, что процесс сирийского урегулирования "все-таки будет продолжаться в политической плоскости", сказал Швыткин.