Новая съемка судостроительного завода "Залив" в Керчи

Очередная размещенная 18 февраля 2020 года интересная видеосъемка с мультикоптера территории ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи в Крыму (ранее аналогичные съемки размещались 29 апреля 2019 года и 4 января 2020 года). Хорошо видны строящиеся на предприятии для ВМФ России корабли и впомогательные суда.

Строящиеся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль с предположительным названием "Амур" (заводской номер 803, заложен 30.07.2017) проекта 22800 (шифр "Каракурт") (на переднем плане) и патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 (заводской номер 164, заложен 08.05.2016). Керчь, 18.02.2020 (с) кадр из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

В частности, виден находящийся в достройке на плаву у стенки предприятия патрульный корабль "Павел Державин" (заводской номер 163) проекта 22160, спущенный на воду еще 21 февраля 2019 года. Также у достроечной стенки находится гражданское аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" (заводской номер 113) проекта MPSV07.

На видео также можно наблюдать два строящихся в сухом доке кабельных судна "Волга" (по ряду источников, переименовано в "Свияга") и "Вятка" проекта 15310 (заводские номера 301 и 302; строительство ведется очень низкими темпами ввиду затянувшегося решения вопроса об импортозамещении иностранного оборудования), строящийся на открытой стапельной площадке патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 (заводской номер 164) и три строящихся на открытой стапельной площадке малых ракетных корабля "Циклон" и (предположительные названия) "Аскольд" и "Амур" проекта 22800 (заводские номера 801, 802 и 803).

Строящиеся на ООО "Судостроительный завод "Залив" боевые корабли и вспомогательные суда для ВМФ России. Керчь, 18.02.2020 (с) кадры из видео "Жителя города героя" (via vk.com/milinfolive )

Видео (с) Житель города героя :