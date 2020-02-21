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Владимир Путин призвал уделять особое внимание защите информации о новейших вооружениях

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 20 февраля. Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил, что нужно уделять особое внимание защите информации о новейших вооружениях и инновационных научных разработках, создающих конкурентное преимущество для России.

"Ваша задача – действовать надежно, эффективно, как и прежде, особое внимание уделять защите информации о новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных научных разработках, которые создают конкурентные преимущества для нашей страны", – сказал В.Путин, обращаясь к сотрудникам ФСБ.

"Кроме того, вам необходимо в рамках своей компетенции обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций", – добавил В.Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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