Около 1 тыс. артиллеристов и ракетчиков подняты по тревоге в рамках учений в трех регионах Дальнего Востока

Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае.

Благовещенск. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, подняты по тревоге в рамках учений и направлены на полигоны на штатной технике и комбинированным способом, сообщает во вторник пресс-служба округа.

Отмечается, что к мероприятиям полевого выхода ракетных войск и артиллерии привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих. По тревоге поднято около 1 тыс., часть подразделений уже передислоцирована на полигоны или завершают марши.

"В ходе совершения марша артиллеристы отработают задачи скрытного передвижения, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных "беспилотников" условного противника. В дальнейшем подразделениям предстоит отработать новые тактические действия и способы поражения целей", - говорится в сообщении.

Одной из основных особенностей полевого выхода станет действие подразделений в быстро меняющейся обстановке на местности незнакомых полигонов.