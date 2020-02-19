Войти
Интерфакс-АВН

Около 1 тыс. артиллеристов и ракетчиков подняты по тревоге в рамках учений в трех регионах Дальнего Востока

342
0
0
Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии
Батарея самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во время комплексной тренировки по управлению огнем и подразделениями 5-й общевойсковой армии Дальневосточного военного округа на Сергеевском полигоне в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Благовещенск. 18 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, подняты по тревоге в рамках учений и направлены на полигоны на штатной технике и комбинированным способом, сообщает во вторник пресс-служба округа.

Отмечается, что к мероприятиям полевого выхода ракетных войск и артиллерии привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих. По тревоге поднято около 1 тыс., часть подразделений уже передислоцирована на полигоны или завершают марши.

"В ходе совершения марша артиллеристы отработают задачи скрытного передвижения, различных видов маскировки, в том числе от инфракрасных камер разведывательных "беспилотников" условного противника. В дальнейшем подразделениям предстоит отработать новые тактические действия и способы поражения целей", - говорится в сообщении.

Одной из основных особенностей полевого выхода станет действие подразделений в быстро меняющейся обстановке на местности незнакомых полигонов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
30.09.2019
Навыкам спецназовцев обучат 30 молодых офицеров, в том числе 4 девушек
27.09.2019
Военный "Урал-43206" вооружили зениткой
15.03.2019
На российскую военную базу в Таджикистане поступили новейшие комплексы с БЛА "Элерон"
14.08.2018
Свыше 3 тыс. военнослужащих поучаствовали в тактических учениях на Сахалине
25.07.2016
Эскадрилья беспилотных летательных аппаратов Северного флота
30.01.2013
Война в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 07:32
  • 3
«Роскосмос» отказался от «фаллоса»
  • 19.02 07:03
  • 1
Первая ступень Falcon 9 упала в океан
  • 19.02 06:23
  • 23
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 19.02 05:56
  • 2
SpaceX перенесла запуск ракеты с 60 спутниками Starlink
  • 19.02 05:31
  • 92
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 19.02 03:58
  • 1
Интервью генерального директора ООО «Военно-промышленная компания»
  • 19.02 03:52
  • 150
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.02 00:36
  • 1
Бомбежку Су-35С показали от первого лица
  • 19.02 00:16
  • 5
«Рентабельность упала»: Пентагон экономит на бомбардировщиках
  • 18.02 22:55
  • 3
Планы поставок танков в Вооруженные Силы России
  • 18.02 22:29
  • 7
Новый способ ведения боя
  • 18.02 21:17
  • 5
Скрытная камера: у разведчиков появится голографический фотоаппарат
  • 18.02 18:06
  • 50
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 18.02 17:24
  • 5
Новейший транспортник Ил-112 совершит второй полет
  • 18.02 15:02
  • 1
Шпиономания, говорите?