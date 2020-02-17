Армия США запрашивает приобретение сразу 1018 новых ракет PrSM в 2021 финансовом году

Как сообщил американский веб-ресурс "Inside Defense" , в проекте военного бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября 2020 года), направленном 10 февраля 2020 года министерством обороны США в законодательные органы, содержится запрос на выделение 1 млрд долл на закупку для американской армии сразу 1018 перспективных оперативно-тактических ракет по программе Precision Strike Missile (PrSM).

Графическое изображение запускаемой из боевой машины М142 ракетной системы HIMARS оперативно-тактической ракеты DeepStrike, создаваемой корпорацией Raytheon в рамках программы армии США Precision Strike Missile (PrSM) (с) Raytheon

Напомним, что программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется армией США с марта 2017 года, предполагая создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS. Подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS, но, в отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Хотя для ракеты PrSM изначально официально заявлялась максимальная дальность 499 км, однако фактически разработка изначально велась с учетом ожидавшегося выхода США из договора по РСМД, и в настоящее время заявляется, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (то есть ракета PrSM является ракетой "меньшей" дальности в терминах договора РСМД).

Создание PrSM ведется на конкурсной основе корпорациями Lockheed Martin и Raytheon на основе контрактов стоимостью около 116 млн долл каждый, выданных армией США в июне 2017 года. Изначально летные испытания ракет обеих конкурентов планировалось начать в июле 2019 года, однако они были отложены из-за затягивания создания ряда систем субподрядчиками. Lockheed Martin произвела первое испытание своего варианта ракеты PrSM 10 декабря 2019 года на американском ракетном полигоне Уайт Сандс (штат Нью-Мексико). Raytheon в итоге планировала начать летные испытания своей создаваемой в рамках программы PrSM ракеты DeepStrike в первом квартале 2020 года, однако до настоящего времени сведения об этом отсутствовали.

Армия США сейчас предполагает сделать выбор образца по программе к концу 2020 года и начать серийное производство выбранного образца PrSM уже в 2023 году с достижением первоначальной боевой готовности (IOC) в 2025 году, а также в 2025 году начать получение модифицированных вариантов ракеты с возможностью поражения движущихся морских целей и наземных систем ПВО.

Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске из пусковой установки ракетной системы М142 HIMARS (c) Lockheed Martin