В тундру со своим аэродромом

Старая идея и новые технологии помогут возрождению местных авиалиний

Металлические перфорированные листы со специальными зацепами, из которых за два-три дня можно собрать взлетно-посадочную полосу, впервые появились в СССР вместе с американскими бомбардировщиками, выполнявшими челночные рейсы.

Союзники взлетали в Великобритании и Италии, работали по объектам Восточной Германии и садились в Полтаве, Миргороде и Пирятине. Тогда же западные летчики впервые столкнулись с таким понятием, как распутица на аэродроме, и срочно завезли перфорированные стальные плиты PSP. Покрытие нашим авиаторам понравилось, и в СССР тут же начали выпускать аналог – плиты ПСП. В дальнейшем плиты дорабатывались и в том или ином виде дожили до наших дней, как минимум в виде заборов, по которым безошибочно можно определить наличие военного аэродрома поблизости.

Но для реактивной авиации такое покрытие оказалось малопригодным, и идея вроде бы канула в Лету. Ан нет. Оказывается, и сейчас есть в России предприятия, способные обеспечить надежным покрытием любую «взлетку» в самом медвежьем углу страны. Они готовы в массовом порядке выпускать алюминиевые профили для авиационных комплексов и оперативно создавать стоянки, перроны, рулежные дорожки, вертолетные площадки везде, где потребуется. Был бы спрос.

“ Для площадки под вертолет Ми-8 требуется 126 тонн бетона. Такая же из алюминиевых профилей весит всего 12 тонн ”

Потенциальный спрос на такого рода продукцию высок, считает Алексей Киселев, главный конструктор литейно-прессового завода «СИАЛ» в Красноярске, все зависит от того, насколько успешно будут продвигаться федеральные программы по развитию региональной авиации. Даже в советские времена, когда местное воздушное сообщение было весьма интенсивным, весной и осенью большинство мелких аэродромов попросту прекращали работу – не всем удавалось обзавестись стальными разборными ВПП, оставшимися от военных. Для площадки под вертолет Ми-8 требуется 126 тонн бетона. Такая же по характеристикам, но сделанная из алюминиевых профилей, весит всего 12 тонн. То есть двумя полетами «восьмерки» площадка доставляется на место, день на сборку – и можно выполнять регулярные рейсы. Речь идет не только об аэродромах в населенных пунктах – оперативные точки базирования приходится создавать и газовикам-нефтяникам, и МЧС, и военным. Жизнестойкость площадки зависит от подготовки подстилающего слоя – для краткосрочных работ панели можно собрать прямо на траве, а для долговременного базирования достаточно сделать песчано-гравийную подушку. Главное – вся конструкция получается ремонтопригодной, в любое время без использования тяжелой техники можно заменить деформировавшиеся по каким-то причинам пластины, подровнять подложку. Пока продукция завода не сертифицирована под создание ВПП для самолетов. Процедура очень затратная, игра стоит свеч лишь при наличии серьезных контрактов, но вертолетный вариант уже существует. На МАКСе-2019, напомнил Алексей Киселев, завод показал площадку на статической экспозиции – на сибирских алюминиевых профилях стоял Ка-52. Тогда многие ветераны-летчики обратили на это внимание. Главная мысль: будь у фронтовой авиации такие площадки в Афганистане, работа шла бы куда проще и безопаснее – посадка в пылевое облако, поднятое винтами, то еще развлечение.

Разборному покрытию можно придумать самую разнообразную работу. К примеру, боевые самолеты КВВП, о необходимости принятия которых на вооружение говорилось не раз («Будущая «вертикалка» уже летает»), могут базироваться в самых неожиданных для противника местах. И тут разборное покрытие станет оптимальным вариантом: хочешь – в лесу делай аэродром, хочешь – на палубе контейнеровоза. Дело за малым – за возрождением российского авиапрома. Были бы крылья, а как взлетать-садиться, сибиряки уже придумали.

Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года