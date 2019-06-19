Будущая "вертикалка" уже летает

Создание отечественных самолетов КВВП возможно на базе существующих и перспективных истребителей

Истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП) включен, по словам вице-премьера Юрия Борисова, в Государственную программу вооружения. Разработка ведется по поручению Верховного главнокомандующего и в настоящее время, насколько известно, находится в стадии концептуальных моделей и прототипов.

Концептуальные исследования, как учит опыт, могут длиться вечно, а самолет с подобными характеристиками хотелось бы иметь уже во исполнение ГПВ-2018–2027. Главное – это реально.

До сих пор многие авиационные специалисты считают аксиомой, что за возможность короткого взлета и вертикальной посадки и соответственно за все вытекающие из этого несомненные оперативно-тактические преимущества истребитель должен платить значительным ухудшением весовых, летно-тактических и технико-экономических характеристик. И эти минусы якобы настолько велики, что обесценивают почти все плюсы, автоматически делая бессмысленным развитие данного направления.

“ Истребитель КВВП не только не уступает, но при рациональном применении даже превосходит аналоги ОВП по основным характеристикам ”

Однако если поверить алгеброй эту кажущуюся истиной гармонию, приходим к выводу о неверности исходного постулата. Объективные и достаточно элементарные расчеты показывают, что для унифицированных по конструкции и основным системам истребителей обычного взлета и посадки (ОВП) аэродромного базирования и КВВП наземного и корабельного базирования масса и объем систем, обеспечивающих возможности короткого взлета и вертикальной посадки, в первом приближении равны массе и объему дополнительных запасов топлива (аэронавигационный запас и прочее) аналогичных образцов ОВП. В результате массы расходуемого на полет топлива при базировании вариантов ОВП и КВВП на одних носителях одинаковы. Близки также нормальные взлетные и посадочные массы этих самолетов и другие зависящие от них характеристики: разгонные, маневренные, управляемость.

Следует учесть, что применение систем, обеспечивающих КВВП (струйная система управления, подъемные агрегаты), на других этапах полета, требующих повышенной эффективности управления, а также при отказах и боевых повреждениях аэродинамических органов управления позволяет истребителю значительно улучшить и эти характеристики на отдельных режимах. Таким образом, повышаются надежность и боевая живучесть.

Рациональная для КВВП и недоступная для ОВП пространственная оптимизация системы оперативного базирования позволяет либо значительно сократить требуемую дальность полета к району выполнения поставленной задачи и тем самым уменьшить взлетную массу (за счет топлива), либо увеличить глубину боевого воздействия. Таким образом, истребитель КВВП не только не уступает, но при рациональном применении даже превосходит вариант ОВП по основным ЛТХ.

Теперь о технико-экономических и эксплуатационных характеристиках. Стоимость серийного производства истребителя КВВП на 15–20 процентов выше, чем аналогичного образца ОВП аэродромного базирования при одинаковых объемах выпуска. Однако при рациональном боевом применении за счет значительно меньшего прогнозируемого эквивалентного налета истребителя КВВП (0,6–0,7 от варианта ОВП) стоимость его эксплуатации за одинаковые периоды времени также будет значительно меньше. При этом ресурс и жизненный цикл систем, агрегатов, элементов конструкции и самолета в целом будут соответственно увеличены. Поскольку затраты на эксплуатацию парка истребителей КВВП составят более 50 процентов стоимости жизненного цикла (СЖЦ), этот показатель окажется на 10–15 процентов ниже, чем СЖЦ парка специализированных истребителей ОВП берегового или корабельного базирования.

14 января 1967 годана авианосце "Энтерпрайз" из-за случайного взрыва ракеты произошел пожар, парализовавший авиакрыло

В еще большей степени будет снижена СЖЦ системы "группировка истребителей КВВП – места базирования" за счет дополнительного и значительного сокращения расходов на создание, эксплуатацию и ремонт инфраструктуры, особенно в таких стратегически важных, но удаленных и труднодоступных регионах Крайнего Севера, включая аэродромы, авианесущие корабли, учебно-тренировочные комплексы. Таким образом, и по эксплуатационным, и по технико-экономическим характеристикам истребители КВВП существенно превосходят свои аналоги ОВП аэродромного и корабельного базирования.

Остается оценить недостижимый для них уровень оперативно-тактических преимуществ истребителей КВВП, значительное превосходство по гибкости базирования, пространственно-временным характеристикам, возможностям и эффективности при решении основных боевых задач.

В первую очередь это радикальное, почти полное решение проблемы блокирования и уничтожения авиации ОВП на аэродромах и авианосцах, когда противнику не нужно выцеливать каждый истребитель, достаточно уничтожить обеспечивающую взлет-посадку инфраструктуру. Кроме того, использование самолетов КВВП дает резкое сокращение времени реакции на вызов, что особенно важно при обнаружении высокомобильных приоритетных воздушных, наземных, надводных и подводных целей, при этом позволяя увеличить число вылетов за одинаковое время, а также суммарное количество доставляемой боевой нагрузки и повышая вероятность поражения целей.

По сравнению с их аналогами ОВП возможности оперативного базирования истребителей КВВП значительно расширяются как на континентальных, так и на морских театрах военных действий. Для этого могут использоваться многочисленные объекты неавиационной инфраструктуры, пригодные для вертолетов соответствующей размерности, платформы, суда и корабли всех классов с вертолетными площадками и даже площадки на реках, озерах и дрейфующих льдах.

Следует еще раз подчеркнуть, что в современных программах создания перспективных многоцелевых истребителей четко прослеживается общая тенденция к максимальной конструктивно-компоновочной, аэродинамической, технологической и эксплуатационной унификации вариантов. Так, в США по программе JSF в целях оптимизации и экономии затрат созданы и массово серийно производятся три унифицированных варианта истребителя F-35 – ОВП аэродромного базирования для ВВС, ОВП корабельного базирования для ВМС и КВВП межвидового применения (ВВС, ВМС, КМП).

По этой логике еще более рационально со всех точек зрения создание межвидовых вариантов истребителей КВВП на базе существующих авиационных комплексов ОВП аэродромного базирования, уже принятых на вооружение и подтвердивших свою высокую эффективность, таких как российские Су-57, Су-35, Су-30СМ, МиГ-35 и Як-130. В этом случае стоимость разработки вариантов КВВП составит только 15–20 процентов от исходных самолетов ОВП, а сроки сократятся примерно вдвое. При этом значительно снизится и риск недостижения расчетных технических характеристик, что до сих пор преследует упомянутую выше программу JSF. Но эти вопросы, как и многие другие, требуют отдельного серьезного обсуждения. Главное – перевести создание отечественного истребителя КВВП из концептуальной в практическую плоскость.

Продолжение темы – "Як-141, сбитый перестройкой", "Шагающие авианосцы".

Виктор Друшляков, авиационный журналист

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года