Шагающие авианосцы

"Китайская мечта" прикроет атомные подводные лодки

Тяжелый авианосец под шифром "Проект 003" с ядерной силовой установкой Китай строит, накопив опыт работ над кораблями этого класса по скопированным советским технологиям. ЯСУ и электронная система управления движением позволят на высокой скорости преодолевать огромные расстояния. Кроме того, на авианосце будут установлены электромагнитные стартовые катапульты, обеспечивающие взлет истребителей нового поколения, модернизированы другие системы вооружений и собственно полетная палуба.

Авианосный флот – одна из частей "китайской мечты", концепции развития современного Китая, о которой впервые заявил в ноябре 2012 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. В стратегии великого возрождения нации два ключевых рубежа: полное построение общества достатка к столетию КПК в 2021 году и создание могучего, демократичного, просвещенного, гармоничного современного социалистического государства к столетию КНР в 2049-м.

В период "столетия позора" – со времен поражения Китая в "опиумных войнах" в середине ХIX века до образования КНР в 1949-м – угроза безопасности стране неизменно исходила с океанских направлений, подчеркивается в статье от 27 апреля 2017 года на сайте "Цю Ши" ("Поиск истины"), посвященной состоявшейся накануне церемонии спуска на воду на судоверфи Даляня второго для ВМС НОАК и первого целиком своего авианосца проекта 001А. Державе с материковой береговой линией более 18 тысяч километров и акваторией три миллиона квадратных километров жизненно необходим могучий океанский флот, способный защитить национальные интересы и стратегические морские коммуникации.

От мечты к проекту

“ Сильной стороной ВМС НОАК называют значительное число подготовленных пилотов палубной авиации ”

Отцом современного ВМФ и авианосного флота в Поднебесной называют бывшего командующего ВМС НОАК (август 1982-го – 1988-й), бывшего зампредседателя Центрального военного совета КПК (ноябрь1989-го – сентябрь 1997-го), бывшего зампредседателя ЦВС Военного совета КНР (март 1990-го – март 1998-го), в прошлом одного из пяти членов высшего руководства КПК и КНР – Постоянного комитета политбюро ЦК КПК (октябрь 1992-го – сентябрь 1997-го) адмирала ВМС НОАК Лю Хуацина (1916–2011). На посвященной ему странице крупнейшей глобальной сетевой энциклопедии на китайском языке "Бай Ду Бай Кэ" ("Сто знаний, сто наук") сообщается: в начале 80-х стало понятно, что для парирования угроз имеющихся у КНР на тот момент средних и малых боевых кораблей и авиации берегового базирования явно недостаточно – для проведения операций в удаленных районах Мирового океана ВМС НОАК должны обладать не только атомными субмаринами с баллистическими ракетами, но и палубной авиацией. Обсуждение идей Лю Хуацина о создании авианосного флота началось в КНР в годы седьмой пятилетки (1986–1990), в восьмой (1991–1995) сделаны конкретные научно-технические разработки по теме, а к 2000 году появился первый проект. Выступая за необходимость оснащения ВМС НОАК авианесущими кораблями, Лю Хуацин не ставил целью конкурировать с США и СССР. С его точки зрения, главными задачами должны были стать возвращение Тайваня под юрисдикцию КНР, решение спора из-за островов Наньша (Спратли) в пользу Китая, повышение его военно-политического авторитета и влияния.

До цели – четыре шага

14 октября 2018 года в посвященном военным вопросам разделе сайта "Синь Лан" ("Новая волна"), ориентированного на общение китайских диаспор всего мира, появилась статья "Коротко о стратегии четырех шагов: конечная цель – создание авианосца с ядерной силовой установкой и электромагнитными стартовыми катапультами". Первым шагом, по мнению автора, стала глубокая модернизация приобретенного в 1998 году на Украине и прибывшего на буксире в Китай 3 марта 2002 года недостроенного советского авианосца "Варяг" водоизмещением 60 тысяч тонн с неядерной силовой установкой. В 2005-м его поставили к стенке верфи в Даляне, примерно семь лет доделывали и в итоге приняли на вооружение ВМС НОАК как авианосец "Ляонин". Затем, взяв за основу советскую технологию, в ноябре 2013-го там же начали строительство собственного корабля с неядерной силовой установкой. Менее чем за четыре года проект 001А был реализован.

Автор сообщает, что хотя корпус и водоизмещение мало отличаются от характеристик "Ляонина", при разработке применялись более совершенные технологические решения. Например, паротурбинная силовая установка "тип 453", созданная китайскими специалистами. Третий шаг – на опыте строительства двух авианосцев по скопированным советским технологиям на верфях Шанхая заложен проект 002 с неядерной силовой установкой. Он будет более габаритным, водоизмещением порядка 70 тысяч тонн, для палубных истребителей предполагаются стартовые катапульты (на обоих предшественниках взлет происходит с трамплина). По мнению автора, с учетом специфики развития вооружений в Китае по принципу "все для надежности" и "маленькими шажками быстрее идешь" никто не станет торопить события. Скорее всего на полетной палубе третьего авианосца будут установлены простые в производстве традиционные паровые стартовые катапульты.

Фото: ibtimes.co.in

Но 2 декабря 2018 года на сайте "Экспресс-новости" опубликована статья "Третий авианосец Китая: при строительстве возникли проблемы", в которой говорится, что ввод в строй проекта 002 к 70-й годовщине образования КНР 1 октября 2019 года может и не состояться. Помехой стали финансово-экономические ограничения, обоснованные торговой войной между США и КНР, и ряд технических проблем, связанных с коротким сроком службы авиадвигателей китайских палубных истребителей "Цзянь-15". Самолет, как считают большинство специалистов, был разработан на основе советского опытного Т-10К-7 (прототипа Су-33), купленного китайцами на Украине в 2001 году. Однако другие эксперты полагают, что "Цзянь-15" – скопированный с советского Су-27 "Цзянь-11В" в усовершенствованном варианте. Здесь же утверждается, что на авианосце под шифром "Проект 002" будут установлены не паровые катапульты, а электромагнитные системы запуска EMALS.

8 января 2019 года в военном разделе сайта "Синь Лан" размещена статья "Направление развития китайского авианосного флота: испытание двух новых самолетов палубной авиации". Как предполагает автор, если в ближайшее время корабль официально войдет в строй, вполне возможно, на нем начнут тестировать палубные истребители нового поколения "Цзянь-31" и самолет ДРЛОиУ "Кунцзин-600", работа над которыми в завершающей стадии.

Асы на перспективу

13 февраля 2019 года на сайте "Соу Ху" ("Охота на лис") опубликована статья "Почему в Китае один за другим построили два авианосца? Потому что меньшее количество недостаточно для прикрытия стратегических атомных подводных лодок". Полемизируя с американскими экспертами, считающими, что китайские ПЛАРБ проектов 093 и 094 не смогут скрытно выйти в районы нанесения удара, автор отмечает: одна из основных задач авианосного флота КНР – выход в Тихий океан, чтобы прикрыть позиционные районы, откуда стратегические АПЛ способны отстреляться ракетами. И добавляет, что "Ляонин" может не только бороться с кораблями и субмаринами противника, но и нести миссию боевого управления и разведки с использованием, в частности, палубных истребителей "Цзянь-15" и противолодочных вертолетов "Чжи-8". Сильной стороной ВМС НОАК названо значительное число подготовленных пилотов палубной авиации. Поэтому флот располагает хорошей кадровой базой на перспективу. Хотя летчиков палубной авиации необходимо готовить больше, поскольку на "Ляонине" может базироваться как минимум 24 палубника "Цзянь-15", а на втором предполагается до 30 единиц и в дальнейшем вероятно базирование истребителей "Цзянь-31".

Автор считает, что в настоящее время состава палубной противолодочной авиации недостаточно для полного подавления американских атомных субмарин. Но когда в ВМС НОАК создадут две авианосные ударные группы (АУГ), на одном флагмане разместят главным образом палубные "Цзянь-15" для противодействия американским патрульным противолодочным "Боингам" Р-8 "Посейдон", на другом сконцентрируют авиацию для уничтожения ПЛАРБ.

В настоящее время задачи борьбы с АПЛ выполняют большие ракетные эсминцы ВМС НОАК "тип 055", проходит испытания противолодочная модификация палубного вертолета "Чжи-20". Боевой радиус "Цзянь-15" таков, что он способен прикрыть 500-километровую зону вокруг авианосца, защиту в 300-километровом радиусе обеспечивают противолодочные вертолеты. Таким образом, "Ляонин" и проходящий ходовые испытания второй авианосец способны решать разнообразные задачи на большом удалении от берегов материкового Китая. Содержание стратегии развития авианосного флота Китая свидетельствует, что главным направлением военно-политического внимания КНР остается Азиатско-Тихоокеанский регион и это, вероятно, надолго.

Александр Шитов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года