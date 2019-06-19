Войти
19.06.2019
Военно-промышленный курьер

Шагающие авианосцы

615
0
0
Источник изображения: Фото: imgur.com

"Китайская мечта" прикроет атомные подводные лодки

Тяжелый авианосец под шифром "Проект 003" с ядерной силовой установкой Китай строит, накопив опыт работ над кораблями этого класса по скопированным советским технологиям. ЯСУ и электронная система управления движением позволят на высокой скорости преодолевать огромные расстояния. Кроме того, на авианосце будут установлены электромагнитные стартовые катапульты, обеспечивающие взлет истребителей нового поколения, модернизированы другие системы вооружений и собственно полетная палуба.

Авианосный флот – одна из частей "китайской мечты", концепции развития современного Китая, о которой впервые заявил в ноябре 2012 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. В стратегии великого возрождения нации два ключевых рубежа: полное построение общества достатка к столетию КПК в 2021 году и создание могучего, демократичного, просвещенного, гармоничного современного социалистического государства к столетию КНР в 2049-м.

В период "столетия позора" – со времен поражения Китая в "опиумных войнах" в середине ХIX века до образования КНР в 1949-м – угроза безопасности стране неизменно исходила с океанских направлений, подчеркивается в статье от 27 апреля 2017 года на сайте "Цю Ши" ("Поиск истины"), посвященной состоявшейся накануне церемонии спуска на воду на судоверфи Даляня второго для ВМС НОАК и первого целиком своего авианосца проекта 001А. Державе с материковой береговой линией более 18 тысяч километров и акваторией три миллиона квадратных километров жизненно необходим могучий океанский флот, способный защитить национальные интересы и стратегические морские коммуникации.

От мечты к проекту

“ Сильной стороной ВМС НОАК называют значительное число подготовленных пилотов палубной авиации ”

Отцом современного ВМФ и авианосного флота в Поднебесной называют бывшего командующего ВМС НОАК (август 1982-го – 1988-й), бывшего зампредседателя Центрального военного совета КПК (ноябрь1989-го – сентябрь 1997-го), бывшего зампредседателя ЦВС Военного совета КНР (март 1990-го – март 1998-го), в прошлом одного из пяти членов высшего руководства КПК и КНР – Постоянного комитета политбюро ЦК КПК (октябрь 1992-го – сентябрь 1997-го) адмирала ВМС НОАК Лю Хуацина (1916–2011). На посвященной ему странице крупнейшей глобальной сетевой энциклопедии на китайском языке "Бай Ду Бай Кэ" ("Сто знаний, сто наук") сообщается: в начале 80-х стало понятно, что для парирования угроз имеющихся у КНР на тот момент средних и малых боевых кораблей и авиации берегового базирования явно недостаточно – для проведения операций в удаленных районах Мирового океана ВМС НОАК должны обладать не только атомными субмаринами с баллистическими ракетами, но и палубной авиацией. Обсуждение идей Лю Хуацина о создании авианосного флота началось в КНР в годы седьмой пятилетки (1986–1990), в восьмой (1991–1995) сделаны конкретные научно-технические разработки по теме, а к 2000 году появился первый проект. Выступая за необходимость оснащения ВМС НОАК авианесущими кораблями, Лю Хуацин не ставил целью конкурировать с США и СССР. С его точки зрения, главными задачами должны были стать возвращение Тайваня под юрисдикцию КНР, решение спора из-за островов Наньша (Спратли) в пользу Китая, повышение его военно-политического авторитета и влияния.

До цели – четыре шага

14 октября 2018 года в посвященном военным вопросам разделе сайта "Синь Лан" ("Новая волна"), ориентированного на общение китайских диаспор всего мира, появилась статья "Коротко о стратегии четырех шагов: конечная цель – создание авианосца с ядерной силовой установкой и электромагнитными стартовыми катапультами". Первым шагом, по мнению автора, стала глубокая модернизация приобретенного в 1998 году на Украине и прибывшего на буксире в Китай 3 марта 2002 года недостроенного советского авианосца "Варяг" водоизмещением 60 тысяч тонн с неядерной силовой установкой. В 2005-м его поставили к стенке верфи в Даляне, примерно семь лет доделывали и в итоге приняли на вооружение ВМС НОАК как авианосец "Ляонин". Затем, взяв за основу советскую технологию, в ноябре 2013-го там же начали строительство собственного корабля с неядерной силовой установкой. Менее чем за четыре года проект 001А был реализован.

Автор сообщает, что хотя корпус и водоизмещение мало отличаются от характеристик "Ляонина", при разработке применялись более совершенные технологические решения. Например, паротурбинная силовая установка "тип 453", созданная китайскими специалистами. Третий шаг – на опыте строительства двух авианосцев по скопированным советским технологиям на верфях Шанхая заложен проект 002 с неядерной силовой установкой. Он будет более габаритным, водоизмещением порядка 70 тысяч тонн, для палубных истребителей предполагаются стартовые катапульты (на обоих предшественниках взлет происходит с трамплина). По мнению автора, с учетом специфики развития вооружений в Китае по принципу "все для надежности" и "маленькими шажками быстрее идешь" никто не станет торопить события. Скорее всего на полетной палубе третьего авианосца будут установлены простые в производстве традиционные паровые стартовые катапульты.

Фото: ibtimes.co.in

Но 2 декабря 2018 года на сайте "Экспресс-новости" опубликована статья "Третий авианосец Китая: при строительстве возникли проблемы", в которой говорится, что ввод в строй проекта 002 к 70-й годовщине образования КНР 1 октября 2019 года может и не состояться. Помехой стали финансово-экономические ограничения, обоснованные торговой войной между США и КНР, и ряд технических проблем, связанных с коротким сроком службы авиадвигателей китайских палубных истребителей "Цзянь-15". Самолет, как считают большинство специалистов, был разработан на основе советского опытного Т-10К-7 (прототипа Су-33), купленного китайцами на Украине в 2001 году. Однако другие эксперты полагают, что "Цзянь-15" – скопированный с советского Су-27 "Цзянь-11В" в усовершенствованном варианте. Здесь же утверждается, что на авианосце под шифром "Проект 002" будут установлены не паровые катапульты, а электромагнитные системы запуска EMALS.

8 января 2019 года в военном разделе сайта "Синь Лан" размещена статья "Направление развития китайского авианосного флота: испытание двух новых самолетов палубной авиации". Как предполагает автор, если в ближайшее время корабль официально войдет в строй, вполне возможно, на нем начнут тестировать палубные истребители нового поколения "Цзянь-31" и самолет ДРЛОиУ "Кунцзин-600", работа над которыми в завершающей стадии.

Асы на перспективу

13 февраля 2019 года на сайте "Соу Ху" ("Охота на лис") опубликована статья "Почему в Китае один за другим построили два авианосца? Потому что меньшее количество недостаточно для прикрытия стратегических атомных подводных лодок". Полемизируя с американскими экспертами, считающими, что китайские ПЛАРБ проектов 093 и 094 не смогут скрытно выйти в районы нанесения удара, автор отмечает: одна из основных задач авианосного флота КНР – выход в Тихий океан, чтобы прикрыть позиционные районы, откуда стратегические АПЛ способны отстреляться ракетами. И добавляет, что "Ляонин" может не только бороться с кораблями и субмаринами противника, но и нести миссию боевого управления и разведки с использованием, в частности, палубных истребителей "Цзянь-15" и противолодочных вертолетов "Чжи-8". Сильной стороной ВМС НОАК названо значительное число подготовленных пилотов палубной авиации. Поэтому флот располагает хорошей кадровой базой на перспективу. Хотя летчиков палубной авиации необходимо готовить больше, поскольку на "Ляонине" может базироваться как минимум 24 палубника "Цзянь-15", а на втором предполагается до 30 единиц и в дальнейшем вероятно базирование истребителей "Цзянь-31".

Автор считает, что в настоящее время состава палубной противолодочной авиации недостаточно для полного подавления американских атомных субмарин. Но когда в ВМС НОАК создадут две авианосные ударные группы (АУГ), на одном флагмане разместят главным образом палубные "Цзянь-15" для противодействия американским патрульным противолодочным "Боингам" Р-8 "Посейдон", на другом сконцентрируют авиацию для уничтожения ПЛАРБ.

В настоящее время задачи борьбы с АПЛ выполняют большие ракетные эсминцы ВМС НОАК "тип 055", проходит испытания противолодочная модификация палубного вертолета "Чжи-20". Боевой радиус "Цзянь-15" таков, что он способен прикрыть 500-километровую зону вокруг авианосца, защиту в 300-километровом радиусе обеспечивают противолодочные вертолеты. Таким образом, "Ляонин" и проходящий ходовые испытания второй авианосец способны решать разнообразные задачи на большом удалении от берегов материкового Китая. Содержание стратегии развития авианосного флота Китая свидетельствует, что главным направлением военно-политического внимания КНР остается Азиатско-Тихоокеанский регион и это, вероятно, надолго.


Александр Шитов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
HQ-10
J-15
J-31
P-8 Poseidon
Варяг
Су-27
Су-33
Тип 001А
Тип 002
Проекты
1143 Кречет
Type 45
Авианосец
Тип 055
Ядерный щит
Похожие новости
10.06.2019
Пекин мечтает о господстве на море
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.03.2015
Гонку вооружений между Китаем и Индией пока проигрывает Пекин
12.02.2014
Второй после США
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты