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Пентагон отказался от одной из программ создания гиперзвукового оружия

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Источник изображения: Фото: airforcemag.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США остановили программу разработки гиперзвукового обычного ударного оружия (Hypersonic Conventional Strike Weapon — HCSW), которая являлась одним из двух проектов по созданию гиперзвуковой ракеты для оснащения стратегических бомбардировщиков B-52. Об этом сообщает Air Force Magazine.

По словам представителя ВВС США Энн Стефанек, причиной этому стал ограниченный бюджет, выделенный на разработку проектов. Поэтому Пентагон был вынужден выбрать между HCSW и программой разработки гиперзвукового комплекса «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW).

Стефанек отметила, что выбор в пользу ARRW был сделан из-за того, что комплекс включает в себя «уникальный дизайн планирующего блока».

2 февраля глава ВМС США Томас Модли заявил, что Соединенные Штаты отстают от России в сфере гиперзвукового оружия.

По его словам, сложившаяся ситуация напоминает отставание США от СССР после запуска первого искусственного спутника Земли, который произошел в 1957 году. Модли отметил, что превосходство России в данной сфере создает предпосылки для дестабилизации ситуации в мире и внутри США.

24 января Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США увеличили финансирование разработки гиперзвукового оружия почти на $5 млрд. Он добавил, что Пентагон ускоряет летные испытания и другие эксперименты в рамках разработки гиперзвукового оружия.

24 декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация, когда ни у одной страны, кроме РФ, нет гиперзвукового оружия.

Президент напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и комплексы «Пересвет» уже представлены в войсках, началось оснащение первого полка гиперзвуковым межконтинентальным комплексом «Авангард», согласно плану, выполняются работы над ракетами «Сармат» и «Циркон», а также крылатой ракетой с ядерной силовой установкой «Буревестник».

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Авангард РК
Кинжал ЗРК
Пересвет
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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