НАТО страшен серый волк

Очередная американская сказка для доверчивых европейцев начинается с Октябрьской революции

Исследовательская корпорация РЭНД разработала по заказу Пентагона достаточно объемный 116-страничный доклад «Враждебные меры России. Борьба с агрессией российской серой зоны против НАТО на контактном, тупом и скачковом уровнях соперничества» (Russia's Hostile Measures. Combating Russian Gray Zone Aggression аgainst NATO in the Contact, Blunt, and Surge Layers of Competition).

Принятая в ВС США «Глобальная операционная модель» включает четыре уровня: контактный, тупой, скачковый и родины. Первый относится к состоянию противников перед вооруженным конфликтом. Если война действительно разразится, тупой уровень будет осложнять противнику достижение целей. Скачковый обеспечит развертывание сил и управление эскалацией конфликта. О родине в операционной модели сказано очень мало.

Под традиционным предлогом противостояния надуманной российской агрессии в исследовании рассматриваются вопросы использования возможностей серой зоны в современных конфликтах. Авторы анализируют:

1. Какие враждебные меры применяла Россия в прошлом и при каких обстоятельствах.

2. Что мотивирует ее к враждебным мерам и каковы предупреждающие признаки их применения.

3. Как советская история влияет на использование Россией враждебных мер в постсоветскую эпоху.

4. Где враждебные меры были успешными, помогая в достижении тактических и стратегических целей, и где потерпели неудачу.

5. Каковы возможности НАТО и других западных держав по предотвращению и сдерживанию враждебного поведения России, ограничению риска обычного военного участия.

Утверждается, что конвенциональные возможности России представляют для НАТО серьезную угрозу, которая сегодня в основном остается непроверенной. В примерах из прошлого документ содержит псевдоисторические пассажи о якобы успешном использовании СССР/Россией различных типов враждебных мер для того, чтобы сеять беспорядки, ослаблять демократические институты и подрывать сплоченность НАТО, а также препятствовать инициативам альянса, которые воспринимаются как попытки расширения западных институтов на восток.

Истоки подобной стратегии, по мнению авторов доклада, восходят к временам русской революции и последующего развития в СССР политических структур и институтов безопасности, которые укрепили сферу его влияния. В этом контексте в течение прошлого столетия советские, а затем и российские лидеры с разной степенью успеха эксплуатировали уязвимости Запада в ряде секторов в странах-мишенях. Враждебные меры включали, например, вмешательство в политические движения, привлечение доверенных лиц для участия в военных акциях, запуск дезинформационных кампаний, использование экономических санкций, усиление культурного влияния, кибератаки, а также шантаж зависимостью от российских энергоносителей.

Разработка стратегий НАТО для противостояния Москве требует четкого понимания мотивов, которыми при этом руководствуются ее лидеры. Конкретная враждебная мера зависит от выбора источников влияния на обстановку в серой зоне и может иметь несколько целевых аудиторий. В их числе общественность России, русское население за рубежом, бывшие советские республики, которые рассматривают возможность укрепления отношений с Западом, другие страны, экономически зависящие от Москвы, потенциальные союзники и партнеры основного государства-мишени, а также западные державы, действия которых воспринимаются как посягательство на сферу влияния Кремля. В докладе содержится призыв к НАТО изучать возможности противодействия в так называемой серой зоне (понятие введено в оборот американцами), где искусственно формируется политическая ситуация «ни войны, ни мира», а отработанные при этом стратегии и технологии, несомненно, будут использоваться и в обычном вооруженном конфликте.

В серой зоне международная система переформатируется под правила нового миропорядка. Изменению подлежат нормативно-правовые положения, институты, национальные интересы и приоритеты государств. Действия в серой зоне воплощают один из вариантов стратегии принудительного сдерживания, построенных на современных технологиях гибридной войны и «цветной революции». Такие операции позволяют конкурировать с государствами, не переступая порог обычной войны и не провоцируя международную реакцию. Отсюда и термин «серая зона» как промежуточная среда между черным и белым, войной и миром («Пентагон ставит на серое»). Предпринимаемые здесь действия рассчитаны на получение преимуществ в возможном краткосрочном вооруженном столкновении или повышают шансы на выигрыш перспективной обычной войны.

Для улучшения перспектив сдерживания аналитики РЭНД рекомендуют доводить до Москвы всю степень риска от применения враждебных мер против альянса, что должно умерить якобы агрессивное поведение без перехода к силовому противостоянию. Это может достигаться угрозой применения военной силы, для чего НАТО должно сохранять передовое присутствие в Европе на неопределенный срок и максимально использовать возможности обычных ВС.

Подготовленный РЭНД документ представляет собой еще одну попытку припугнуть членов альянса кознями русского «гибридного серого волка» и принудить увеличить военные расходы, наращивать боевые силы и средства вдоль восточных границ, а также сделать более агрессивной и утонченной антироссийскую стратегию публичной дипломатии США и НАТО. По недомыслию или намеренно авторы исследования не развивают тему перерастания краткосрочного столкновения в Европе в глобальный ядерный конфликт.

Александр Бартош, член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года