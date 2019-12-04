Пентагон ставит на серое

Соединенные Штаты ищут менее затратные способы ведения гибридной войны

Приоритет – не борьба с терроризмом, а военное соперничество с Россией и Китаем. Такой призыв к командному составу джи-ай содержится в Стратегии национальной безопасности США 2018 года. Недавно его повторил госсекретарь Майкл Помпео. Глава американской дипломатии призвал "свободные нации" бороться с "авторитарными" Россией и Китаем сообща.

В США нарастает критика "консервативной" стратегической культуры, традиционно делающей акцент на обычной межгосударственной войне. Утверждается, что подобный подход ведет к увеличению затрат на боевые действия, росту жертв среди своих военнослужащих, а еще и наносит ущерб международному имиджу государства. Противники традиционного военно-политического курса Вашингтона на проведение дорогих и не популярных в обществе силовых операций укрепляются в осознании того, что пространство между войной и миром не пустота, а конкурентная среда, в которой ведется военная, политическая, дипломатическая, информационная и экономическая деятельность в сфере обеспечения безопасности, осуществляется стратегическое сдерживание. Высказывается мнение, что с учетом этого фактора американская внешняя политика должна подумать о меньшем акценте на военном инструменте, дабы не вступать в противоречие с современным миропорядком.

C другой стороны, в отсутствие программы взаимодействия с влиятельными центрами силы в Вашингтоне преобладает извращенное представление о реалиях мирового развития. Закрепленное в доктринальных документах США, оно порождает столь же нездоровые теории гибридного противостояния. Развитием технологий "цветных революций" стали планируемые и проводимые Соединенными Штатами "точечные" операции в географически ограниченной "серой зоне".

Подробнее – "Пентагону указано на порог".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (810) за 3 декабря 2019 года