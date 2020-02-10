NRK (Норвегия): отношения Норвегии с Россией неважные

NRK сообщает о трех моментах, в последнее время подпортивших отношения России и Норвегии. Речь идет об отказе впустить в страну Ансамбль песни и пляски Северного флота, о споре по поводу Шпицбергена, а также о российских учениях. Почему двум странам не удается договориться?

Отношения Норвегии и России опять омрачены взаимными обвинениями и напряженностью. И разногласия по поводу деятельности на Шпицбергене, и отказ Норвегии впустить в страну Ансамбль песни и пляски Северного флота - все это поводы для тревоги.

Во вторник стало известно, что норвежские власти не хотят давать разрешение на въезд Ансамблю песни и пляски Северного флота, который должен был участвовать в фестивале "Баренц-спектакль" в Киркенесе на следующей неделе.

Норвежские власти обосновали это тем, что российские вооруженные силы не разрешают членам ансамбля сдать отпечатки пальцев, чтобы получить шенгенскую визу.

У норвежцев есть возможность сделать исключение из правила об отпечатках, но они посчитали, что фестиваль в Киркенесе - недостаточно важное мероприятие для этого.

Российское посольство: это не способствует доверию

В заявлении на странице российского посольства в Фейсбуке сказано, что россияне считают достойным сожаления решение не давать Ансамблю песни и пляски Северного флота разрешение на въезд.

"Подобная позиция не только негативно сказывается на культурном взаимодействии между нашими странами, она мешает укреплению добрососедства и мер доверия между Россией и Норвегией", - сказано в заявлении посольства в Осло.

Эта тема привлекла много внимания российских СМИ как пример того, что напряжение в отношениях между НАТО и Россией все время нарастает.

Просят о консультациях по Шпицбергену

Во второй половине дня во вторник российское Министерство иностранных дел представило заявление, подписанное главой МИД Сергеем Лавровым. Он пишет, что попросил норвежскую коллегу Ине Эриксен Сёрейде (Ine Eriksen Søreide) о двусторонних консультациях по вопросу того, что российская сторона считает ущемлением своих интересов на Шпицбергене.

В заявлении сказано, что Норвегия искусственно расширяет природоохранные зоны, чтобы помешать промышленной деятельности России на архипелаге. Кроме того, в нем выражается недовольство по поводу ограничений на использование на Шпицбергене вертолетов.

Норвежская сторона в связи с жесткой риторикой России решила занять выжидательную позицию. Министерство иностранных дел поручило прокомментировать эту ситуацию государственному секретарю Аудуну Хальворсену (Audun Halvorsen).

"Российская сторона регулярно обозначает позицию, высказанную в письме, и норвежские власти ее хорошо знают. Вся деятельность на Шпицбергене должна осуществляться в рамках норвежских законов и нормативных актов", - заявил Хальворсен.

Пока что Норвегия не дала никакого ответа на предложение провести двусторонние консультации по Шпицбергену.

Морские учения у берегов Трёнделага

Между тем Россия, согласно плану, начала военно-морские учения с ракетными стрельбами к западу от Трёнделага.

Учения проходят в международных водах, но при этом поблизости от норвежских нефтедобывающих сооружений.

Об учениях уведомили в обычном порядке, но, по словам главы норвежской разведки Мортена Хага Лунде (Morten Haga Lunde), это очередной пример того, как Россия продвигает свои маневры все дальше на юг и на запад.

Мортен Йентофт (Morten Jentoft)