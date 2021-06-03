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International Expert: документы для ребёнка на шенгенскую визу

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На детей в 2021 году следует оформлять отдельную визу, так как родителей не вписывают больше в загранпаспорт. Исключением являются дети, которым исполняется 14 лет, потому что они могут уже пользоваться собственным паспортом. Что касается стоимости шенгенской визы, то детям до шести лет она оформляется без консульского взноса. Обращаясь в консульство, пишут специалситы International Expert, родители должны уточнить такие моменты:

  1. Какие особенности по оформлению визы могут быть с учетом цели поездки;
  2. Сколько времени надо для решения вопроса;
  3. Какой пакет документов требуется предоставить;
  4. Требования к ребенку с учетом возраста;
  5. Какая оплата консульского сбора.

Простая консультация в посольстве поможет сэкономить время и силы для решения поставленных задач.

Получение визы для детей

Какие нужны документы для оформления визы?

В основном набор документов стандартный:

  1. Анкета, заполненная родителями, которая пишется от руки.
  2. Свежие фото, сделанные по всем стандартам.
  3. Загранпаспорт и проездной документ.
  4. Копии паспортов родителей.
  5. Свидетельство о рождении ребенка, для ребенка 16 лет паспорт.
  6. Справка, взятая с образовательного учреждения, где ребенок обучается.
  7. Медицинский полис, который потребуется, если надо срочное лечение.
  8. Финансовые документы для подтверждения обеспечения ребенка.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы. Например, ребенок может выезжать за границу без родителей, а с другими ответственными лицами, тогда требуется разрешение от обоих родителей.

Правила оформления визы

Шенгенская виза на ребенка оформляется с учетом следующих правил:


  1. Дети до 14 лет могут путешествовать в страны Шенгенской зоны в сопровождении взрослых, совсем не обязательно с ребенком должны быть его родители, достаточно доверенного лица.
  2. При выезде ребенка в сопровождении родственников или с руководителем учебной группы, требуется спонсорское письмо с подтверждением родства или для руководителя группы должно быть нотариальное разрешение с подписями родителей.
  3. Оба родителя также должны предоставить оригиналы и ксерокопии загранпаспортов. Документы могут находиться в посольстве до тех пор, пока вопрос не будет решен.

Детская шенгенская виза необходимо при путешествии за границу не зависимо от того будет ребенок с родителями или войдет в состав учебной группы. Взрослым важно заранее позаботиться о ее оформлении, тогда никаких проблем с пересечением границы не возникнет.

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