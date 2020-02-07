CNN (США): в США появилось ядерное оружие нового типа для противодействия России

Америка оснащает подлодки ракетами с ядерными зарядами малой мощности. Даже бывший американский министр обороны предупреждает, что это прямой путь к ядерной катастрофе. Но Пентагон стоит на своем, и «мирные» США продолжают вооружаться против «агрессивной» России.

Американские военные приняли на вооружение новый ядерный боеприпас малой мощности для подводных лодок. Пентагон посчитал, что он очень важен для противодействия угрозе со стороны российского арсенала оперативно-тактического ядерного оружия. Однако некоторые бывшие высокопоставленные руководители из администрации полагают, что такие боеприпасы увеличивают потенциал ядерного конфликта.

"ВМС США приняли на вооружение боеголовку малой мощности для баллистических ракет подводного пуска W76-2", - отметил во вторник в своем заявлении заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам Джон Руд (John Rood).

Новый тактический ядерный боезаряд является модификацией боеголовки W-76, которой оснащаются ракеты "Трайдент II" (D-5) подводного пуска, и поэтому общее количество ядерных боеприпасов в американском арсенале не увеличится.

Коды запуска межконтинентальных баллистических ракет в президентском ядерном чемоданчике и варианты применения ядерного оружия были изменены соответствующим образом, заявил Си-Эн-Эн официальный представитель администрации.

Для США это первый за несколько десятилетий новый ядерный боезаряд, изготовленный в феврале прошлого года. В представленном администрацией Трампа "Обзоре состава и количества ядерного оружия" за 2018 год говорится о необходимости создать менее мощный боезаряд, и звучит предупреждение о том, что противник может посчитать возможным применение менее мощного ядерного боеприпаса против США или их союзников, не опасаясь при этом американского ядерного удара возмездия по той причине, что у американцев боезаряды намного более разрушительные.

"Разнообразить арсенал и варианты применения ядерного оружия с включением боеприпасов малой мощности очень важно для сохранения надежного сдерживания региональной агрессии. Это поднимет ядерный порог и поможет сделать так, чтобы вероятный противник не видел преимуществ от ограниченной ядерной эскалации, в силу чего применение ядерного оружия станет менее вероятным", - говорится в обзоре.

Предложенный план предусматривал модификацию установленных на американских баллистических ракетах боеголовок в рамках пятилетней программы стоимостью 50 миллионов долларов. На каждой подводной лодке будет лишь несколько таких новых ракет. Основу их вооружения будут по-прежнему составлять стратегические ракеты гораздо большей дальности.

"Соединенные Штаты регулярно консультируются с союзниками по вопросам ядерного оружия и информируют их о разработке боеприпасов малой мощности с момента публикации "Обзора состава и количества ядерного оружия" за 2018 год", - рассказал Си-Эн-Эн официальный представитель НАТО.

Руд заявил, что боеприпас малой мощности, о необходимости создания которого говорится в обзоре, должен был "разубедить вероятных противников, таких как Россия, которые полагают, что применение ядерного оружия малой мощности даст им преимущество над Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами".

По его словам, новый боеприпас "демонстрирует вероятному противнику, что никаких преимуществ ограниченное применение ядерного оружия не дает, так как Соединенные Штаты могут уверенно и решительно отреагировать на любой сценарий угроз".

Председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил демократ Адам Смит (Adam Smith) назвал это решение "ошибочным и опасным". "Развертывание таких боеприпасов никоим образом не укрепит безопасность США. Напротив, такими дестабилизирующими действиями Соединенные Штаты еще больше усиливают вероятность просчета во время кризиса", - заявил он.

Считается, что Россия имеет крупный арсенал "оперативно-тактического" ядерного оружия, которое обладает меньшей мощностью и разрушительной силой по сравнению с американскими системами. У США имеется несколько старых тактических авиабомб "свободного падения" В61, но они считаются гораздо более уязвимыми, чем оружие подводных лодок.

На самом деле, различие состоит в способности угрожать и "проникать вглубь территории противника, чего не могут сделать современные самолеты, доставляющие к цели ядерные боеприпасы малой мощности". Об этом рассказал доцент политологии Массачусетского технологического института Вайпин Наранг (Vipin Narang).

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен (John Hyten) рассказал во вторник Си-Эн-Эн, что у подводных лодок время реагирования меньше, чем у самолетов. "Речь не только о неуязвимости. Важнее другое. Важнее своевременность, потому что подводная лодка реагирует немедленно, а бомбардировщик должен сначала загрузить на борт ядерное оружие, а потом долететь до цели", - отметил генерал.

Некоторые специалисты подвергли критике американские действия по созданию ядерного боеприпаса малой мощности, сказав, что оно снижает порог применения ядерного оружия, и что в такой обстановке у руководителей будет меньше препятствий и сдерживающих факторов для его использования.

"Мы со всем уважением просим конгресс отвергнуть запрос администрации Трампа на установку новых, более пригодных к использованию ядерных боеголовок малой мощности на ракетах "Трайдент". Это так называемое оружие малой мощности - прямой путь к ядерной катастрофе, а посему идти таким путем нельзя", - написала в 2018 году группа бывших официальных лиц, в которую вошли бывший госсекретарь Джордж Шульц (George Schultz) и экс-министр обороны Уильям Перри (William Perry).

Проблема состоит в том, что если на одной субмарине будет установлено оружие как малой, так и большой мощности, Россия, как и любой другой противник, не будет знать, что летит в ее сторону, рассказал Си-Эн-Эн Наранг. "Им придется исходить из худшего, даже если будет выпущена всего одна или две ракеты, так как на баллистических ракетах подводного пуска можно устанавливать самые разные термоядерные боезаряды, - добавил он. - Русские ясно дали понять, что не станут дожидаться удара подлетающей ракеты, а ответят незамедлительно".

"Таким образом, мы получили систему, которую никогда нельзя будет использовать, поскольку такое использование приведет к стратегической ядерной войне. А если ее нельзя использовать, и русские это знают, она никоим образом не удержит их от осуществления своих планов", - сказал Наранг.

Однако Хайтен не согласился с заявлением о том, что оружие малой мощности снижает порог применения ядерного оружия. "Совокупная мощность нашего ядерного арсенала сегодня меньше, чем до создания такого боеприпаса", - отметил генерал.

Райан Браун (Ryan Browne), Барбара Старр (Barbara Starr), Закари Коэн (Zachary Cohen)