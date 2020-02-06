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Washington Examiner (США): Россия и Китай могут атаковать американские корабли в их портах, считает американский адмирал

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Порт Норфолк, США
Порт Норфолк, США.
Источник изображения: © AP Photo, Steve Helber

«Территория Америки не является больше безопасной и запретной для ведения боевых действий», — считает вице-адмирал Эндрю Льюис. По его словам, военно-морские силы США больше не имеют того подавляющего военного превосходства, какое было в предыдущие десятилетия.

Россия и Китай имеют сегодня возможность атаковать корабли Военно-морских сил США, когда они находятся в американских портах. С таким заявлением выступил высокопоставленный американский адмирал при обсуждении вопроса об усилении соперничества Вашингтона с Москвой и Пекином.

"Территория Америки не является больше безопасным убежищем", - подчеркнул во вторник вице-адмирал Эндрю Льюис (Andrew Lewis) в ходе выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies).

В настоящее время Льюис возглавляет Командование совместными силами НАТО в Норфолке (Joint Forces Command Norfolk), а также недавно восстановленный Второй флот, а в его задачи входит защита атлантического побережья от таких соперников среди "великих держав", как Россия и Китай. Второй флот, составлявший основу обороны Америки в период холодной войны, был законсервирован в 2011 году, но затем вновь возрожден в 2018 году на фоне ухудшения отношений Соединенных Штатов с Россией.

"Наша новая реальность состоит в том, что теперь наши моряки после того, как отдадут швартовы и отправятся в плавание, будут действовать в соревновательном пространстве, как только покинут порт Норфолк - отметил он. - Мы видим все большее количество российских подводных лодок в Атлантике. А эти подводные лодки сегодня способны на многое, - они могут находиться в море больше времени и имеют на борту больше смертоносного оружия".

Новые технологии позволяют создавать неожиданные угрозы для военно-морских сил, включая "квадрокоптеры" и другие "небольшие беспилотные летательные устройства" (то есть, дроны), "которые представляют собой потенциальную угрозу еще до того, как корабль выйдет в море".

По словам вице-адмирала Льюиса, американским стратегам и тактикам сегодня следует применять творческий подход при планировании того, как блокировать такие угрозы, поскольку военно-морские силы США больше не имеют того подавляющего военного превосходства, как это было в предыдущие десятилетия. "Я считаю, что наши моряки понимают, что ситуация весьма неприятная потенциально… Сегодня мы сталкиваемся с большим количеством рисков из-за нашего киберразгильдяйства, - другого термина у меня пока нет", - подчеркнул он.

"Если мы посмотрим на то, за счет чего будет идти соревнование между великими державами, то поймем, что оно будет определяться как инвестициями в серое вещество, так и инвестициями в серые корпуса. Превосходство, которое мы будем иметь в технологической области, в области систем вооружений, уже не будет столь значительным. И в таких условиях мы теперь несем нашу службу", - добавил вице-адмирал.

Эти заявления адмирала подкрепляют предупреждения Пентагона о том, что Россия и Китай разрабатывают планы блокировать доступ американским силам к ключевым портам по всему миру. Они планируют также поставить под угрозу американские войска задолго до их прибытия к месту возникшего конфликта.

"Наши корабли больше не могут рассчитывать на безопасность у восточного побережья или просто на безопасное пересечение Атлантики для того, чтобы действовать затем в другом регионе", - сказал Льюис.


Джоэл Герк (Joel Gehrke)

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