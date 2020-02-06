Специалисты РХБ защиты ВВО в Бурятии отрабатывают постановку инновационных аэрозольных завес

ЦАМТО, 5 февраля. Военнослужащие соединения РХБ защиты ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к опытным тренировкам по постановке инновационных аэрозольных завес для общей маскировки мобильных пунктов управления взаимодействующих подразделений.

Для маскировки используется подвижная термодымовая аппаратура, создающая сплошную, не просматриваемую завесу длинной более километра, в течение длительного периода времени – от 4 до 8 часов. В качестве аэрозолеобразующих составов военными применяются уникальные композитные и полимерные жидкие смеси на основе нефтепродуктов.

Кроме того, специалистами РХБ защиты повсеместно проводятся оперативные мероприятия по обнаружению условных отравляющих веществ и специальных примесей в окружающей среде, задачи специальной обработки войск и сил в условиях низких температур.

Тренировки с подразделениями РХБ защиты в данный период времени проводятся с максимальной интенсивностью в связи с предстоящими тактико-специальными учениями на полигонах округа в Бурятии.

В общей сложности к занятиям привлечено более 100 военнослужащих, задействовано порядка 50 ед. специальной техники и вооружения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.