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Интерфакс-АВН

Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

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Дмитрий Язов
Дмитрий Язов.
Источник изображения: interview-so-zvezdoi.ru

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" III степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Язов получил государственную награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль была вручена 95-летнему последнему министру обороны СССР как участнику Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении военного ведомства.

"Хотел бы от всех нас поблагодарить вас и пожелать здоровья, здоровья, и еще раз здоровья. Все остальное мы постараемся для вас", - отметил Шойгу.

Министр также подарил маршалу книгу Николая Карамзина "История государства Российского".

Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза, и единственный ныне живущий маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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