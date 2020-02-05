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ТАСС

Батальон военной полиции из Ингушетии отправится в шестую командировку в Сирию в конце мая

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Источник изображения: © Марем Местоева/ТАСС

30 января военные полицейские, выполнявший миротворческую миссию в Сирии в течение трех месяцев, вернулись в пункт постоянной дислокации в полном составе

МАГАС, 4 февраля. /ТАСС/. Следующая командировка в Сирию батальона военной полиции из Ингушетии начнется в конце мая, сообщил ТАСС во вторник командир его третьей роты Сафар Гусейнов на торжественной встрече и митинге в селе Троицкое, приуроченным к возвращению подразделения из очередной поездки в эту ближневосточную страну.

30 января после пятой командировки из Сирии в Ингушетию вернулись около 300 военнослужащих военной полиции Южного военного округа.

"С октября по январь мы проводили совместное патрулирование как с турецкими военнослужащими, так и в составе самого подразделения, контролировали территорию, проводили мониторинг ситуации. Самое сложное в поездках, что семья далеко, а сложностями службы нас не удивить. Это пятая командировка, мы восполняем и знаем свои задачи, которые выполняем без нареканий и замечаний. Задач много, они сугубо мирные, зона ответственности расширяется, и в шестую командировку мы отправимся в конце мая", - сказал Гусейнов.

В торжественных мероприятиях, приуроченных к возвращению батальона, приняли участие представители главного управления военной полиции Министерства обороны РФ, руководство 58-й общевойсковой армии и жители республики. Военнослужащим были вручены около 50 ведомственных и государственных наград.

"Сегодня мы в очередной раз встречаем батальон военной полиции 19-й мотострелковой бригады, прибывший после выполнения специальных задач. Личный состав батальона не раз доказал, что с честью способен выполнять любые поставленные перед ними задачи как внутри государства, так и за его пределами. Военнослужащие батальона достойно выполнили широкий спектр задач по охране важных объектов группировки войск, обеспечили правопорядок и безопасность мирных жителей провинций Алеппо и Хама", - сказал на мероприятии главный эксперт отдела охраны главного управления военной полиции Министерства обороны РФ Рафаэль Усманов.

Батальон военной полиции Южного военного округа, выполнявший миротворческую миссию в Сирии в течение трех месяцев, вернулся в пункт постоянной дислокации в Ингушетии в полном составе. Военные полицейские обеспечивали безопасность при проведении совместных с медиками гуманитарных акций и российско-турецкого военного патруля на севере Сирии.

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