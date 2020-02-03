Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Пентагон будет применять только противопехотные мины, оснащенные механизмом саморазрушения или самообезвреживания, говорится в опубликованных в субботу на сайте ведомства новых правилах применения мин.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин, существовавшее с 2014 года.

"Министерство (обороны) будет использовать, разрабатывать, производить или закупать мины, которые непостоянны, что означает, что они должны быть оснащены механизмами саморазрушения и опциями самообезвреживания", - говорится в документе.

В частности, минобороны обязуется придерживаться стандартов, требующих, чтобы все установленные мины, независимо от того, как они были активированы - дистанционно или нет, - сами разрушались через 30 или менее дней после этого. Кроме того, в них должна быть дополнительная функция самообезвреживания.

"Некоторые мины ... будут спроектированы и сделаны таким образом, чтобы саморазрушаться через более короткое время, например два часа или 48 часов", - говорится в правилах.

Решение о применении мин в той или иной ситуации остается за командующими войсками. Пентагон оставляет за собой право закупать и иметь "ограниченное количество" постоянных мин для "обучения личного состава, занимающегося разминированием", говорится в документе.