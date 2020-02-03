Войти
РИА Новости

Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины

560
0
0
Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Пентагон будет применять только противопехотные мины, оснащенные механизмом саморазрушения или самообезвреживания, говорится в опубликованных в субботу на сайте ведомства новых правилах применения мин.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин, существовавшее с 2014 года.

"Министерство (обороны) будет использовать, разрабатывать, производить или закупать мины, которые непостоянны, что означает, что они должны быть оснащены механизмами саморазрушения и опциями самообезвреживания", - говорится в документе.

В частности, минобороны обязуется придерживаться стандартов, требующих, чтобы все установленные мины, независимо от того, как они были активированы - дистанционно или нет, - сами разрушались через 30 или менее дней после этого. Кроме того, в них должна быть дополнительная функция самообезвреживания.

"Некоторые мины ... будут спроектированы и сделаны таким образом, чтобы саморазрушаться через более короткое время, например два часа или 48 часов", - говорится в правилах.

Решение о применении мин в той или иной ситуации остается за командующими войсками. Пентагон оставляет за собой право закупать и иметь "ограниченное количество" постоянных мин для "обучения личного состава, занимающегося разминированием", говорится в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
14.01.2020
СМИ: Путин и Макрон договорились сохранить ядерную сделку с Ираном
18.06.2019
Иран под ударом: США готовы применить военную силу
19.03.2019
США назвали покупку Турцией С-400 "большой проблемой"
22.10.2018
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
15.03.2018
Рогозин: Заявлениями о космическом оружии США «открывают ящик Пандоры»
21.11.2016
Российские бомбы и крылатые ракеты летят на Алеппо (Defence24, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.02 20:27
  • 3
"Надо бояться": в США оценили новые российские тяжелые огнеметы
  • 03.02 20:12
  • 3
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
  • 03.02 20:11
  • 84
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 03.02 19:57
  • 200
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 03.02 19:55
  • 5
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 03.02 19:45
  • 7
С «железным кулаком» танку никакой снаряд не страшен
  • 03.02 19:33
  • 4
Из миномёта на ходу
  • 03.02 19:25
  • 41
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 03.02 19:23
  • 11
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
  • 03.02 19:18
  • 3
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 03.02 18:28
  • 1
Неспортивный интерес: чем грозит закон об охоте с луком и арбалетом
  • 03.02 18:07
  • 31
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 03.02 18:01
  • 2
WP: Хорошие отношения с Россией для США важнее, чем поддержка Украины
  • 03.02 17:58
  • 1
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
  • 03.02 17:38
  • 1
Европа под «военным каблуком» Америки