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Известия.ru

Крейсер «Маршал Устинов» вошел в Северное море с отрядом кораблей ВМФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Отряд кораблей Военно-морского флота России, возглавляемый ракетным крейсером «Маршал Устинов», вошел в Северное море после завершения учений. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 1 февраля.

«Сегодня утром североморцы прошли самую узкую часть Ла-Манша — пролив Па-де-Кале», — говорится в сообщении.

Отмечается, что моряки пополнили запасы и провели учения по противоподводно-диверсионной обороне кораблей при стоянке в заливе французской реки Сена.

Затем во время перехода через Бискайский залив экипажи отработали противолодочные задачи.

В настоящий момент крейсер «Маршал Устинов», морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 отправляются в пункт базирования на Кольском полуострове. Их прибытие, по данным штаба Северного флота, ожидается через неделю.

3 июля крейсер «Маршал Устинов» покинул базу в Североморске. Он принимал участие в главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а также выполнял задачи в Средиземном море. В ноябре крейсер принял участие в совместных учениях с фрегатами ЮАР и КНР.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» входит в состав Северного флота России, построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Получил название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года.

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