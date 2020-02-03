Продолжение бедлама в украинском военном производстве

Директор украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец продолжает информационную войну вокруг производства украинских бронетранспортеров БТР-4. Несмотря на очевидно тенденциозный и лоббистский характер его материалов, приводимая им фактология наглядно демонстрирует степень кустарщины и бедлама, царящих сейчас в обломках бывшей некогда могучей части советской оборонной промышленности на территории УССР.

Изготовленный ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) бронекорпус для украинского бронетранспортера БТР-4Е перед демонстрационным обстрелом, 30.01.2020 (с) ГК "Укроборонпром"

Рулетка "Укроборонпрома", или что стоит за обстрелом корпусов БТР-4

Начну c простого пояснения. Каждый БТР, который производится в Украине - уникален. Это наш hand-made. Корпус БТР-4 - 300 метров сварных швов. На каждом их миллиметре даже у бывалого сварщика, условного Ивана Петровича, что-то может пойти не так. И по факту шов в этом месте будет непроварен, перекален - и, как следствие, пробит пулей. Поэтому, пытаться определять качество швов обстрелами БТР на полигоне, это - попытка сыграть в рулетку или лотерею. Данное пояснение специально упростил для общего понимания.

Существует прекрасная аналитическая работа Центрального НИИ вооружения и военной техники ВСУ - "Проблеми виготовлення зварних бронекорпусів вітчизняних бойових броньованих машин". Ее создали в 2017-м, по итогам исследования природы трещин и прострелов наших БТР, произведенных из отечественной и импортной брони. Крайне интересное исследование. Оглашу лишь один вывод специалистов ЦНИИ ВВТ на фоне заявлении новых людей из Укроборонпрома о том, что "стрельбы покажут все".

"Звичайно, фактичний контроль балістичного та протимінного захисту ББМ здійснюється шляхом натурних випробувань. Однак високий рівень структурної та механічної неоднорідності одержуваних зварних з’єднань вносить в такі випробування досить велику ймовірнісну складову.

У цьому випадку для забезпечення гарантованого захисту особового складу ББМ вимушеним конструкторським рішенням може бути тільки збільшення запасу за товщиною броньованої сталі, та, як наслідок, зростання маси ББМ, що впливає на характеристики прохідності і рухомості".

Что же показали баллистические испытания новых корпусов БТР из разной брони в 2017-18 гг., которые организовали по специальным методикам и - вне формата нынешнего шоу для журналистов? И украинская, и финская, и польская сталь не простреливается - исходя из наших требований по проверке балстойкости. Баллистическая стойкость листов от всех поставщиков - в норме.

Однако простреливаются швы и зоны возле них.

Это - результат несоблюдения технологий. А причина данного явления - проблемы в процедурах, несовершенное оборудование и человеческий фактор. Для защиты от технологический провалов и слабостей условного сварщика Ивана Петровича в ХКБМ стали делать дополнительные защитные швы по верху сварных швов в зонах вероятных секторов обстрела, а также - бронеподкладки под швами внутри корпусов. Там согласны, что стало еще больше ручной работы, да, тяжелее, но ведь надежно…

Навар поверх основных швов ЛКМЗ делает с 2018-го (а не с 2019-го, как прозвучало в лукавых заявлениях представителей ЛКМЗ в эфире ICTV 28 января). Данный факт подтверждается документом с испытаний корпуса БТР-4, которые "Лозовая" произвела из 71-й брони. Швы без наплавов - простреливались. С наплавами и подкладками - нет. Смотрим документ.

Теперь вернемся к нашим раскладам. О чем говорит наличие трещин на наплавочных швах в корпусах от ЛКМЗ, поставленных на ХКБМ в 2020-м, и в корпусах БТР-4, уже отправленных 92 бригаде?

А то, что частный производитель по-прежнему не способен обеспечить качество продукции. Военная приемка закрывает на эти "нюансы" глаза. Дальше корпуса ЛКМЗ вручную расшивают и переделывают на ХКБМ. Купленные там станки для полуавтоматической сварки корпусов (способные обеспечить новое качество сварки) пылятся без дела, поскольку привязаны к броне высокой твердости. Отечественный же производитель стали не способен обеспечить все толщины брони.

Таким образом, частная "Лозовая" остается монополистом в производстве корпусов с "71" броней, имея дополнительное финансирование за счет прибыли государственного ХКБМ. Само же харьковское КБ - не занимается конструкторской деятельностью во благо ВСУ, а стало сварочным филиалом ЛКМЗ.

Ситуация при этом - сюрреалистическая. На фоне, мягко говоря, неоптимальной системы организации производства основного украинского БТР все пайщики процесса - и Укроборонпром, и ХКБМ, и ЛКМЗ, и военная приемка - демонстрируют необъяснимый оптимизм. Оправдывая системные просчеты банальными технологическими или производственными дефектами… И в конце концов - утверждения от "Укроборонпрома": полигон, мол, все покажет.

Тема полигона мне лично до боли напоминает другой крутой мэм - "стадион - так стадион". Как и то, что дальше произошло с его автором…

P.S.

В данном случае меня меньше всего интересуют отдельные персоналии. Но хотелось бы верить, что нынешнему руководству Укроборонпрома хватит мужества и интеллекта, чтобы сделать правильные для страны выводы. В первую очередь, необходимо внести изменения в технологии и кооперационную цепочку производства бронетехники. Расшить "узкие места", нужно обеспечить допуск импортной стали, таким образом повысив качество изделий и существенно увеличив производительность БТР-4. Но главное - разрубить Гордиев узел коррупции и круговой поруки в отношениях ЛКМЗ - военная приемка - ХКБМ.

(с) Defense Express / Сергей Згурец

Он же:

В продолжение темы: трещины есть на пяти БТР-4 с 12 отправленных в ВСУ [вооруженные силы Украины]. Новые факты опровергают заявления "Укроборонпрома".

Ситуация с поиском брака в корпусах БТР-4, изготовленных "Укроборонпромом" в рамках Государственного оборонного заказа (ГОЗ), свидетельствует, по меньшей мере, об отсутствии координации между основными стейкхолдерами [участниками процесса]. В частности, по проверке качества 12 машин, переданных 92-й отдельной механизированной бригаде в конце прошлого года.

Напомню, что 24 января заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем на своей социальной странице заметил: "У нас сдержанная, но очень обнадеживающая новость. Только что совместная комиссия в составе конструкторов ХКБМ, представителей Министерства обороны и Военного представительства МОУ завершили проверку всех БТР-4Е, которые были переданы Укроборонпромом в конце прошлого года и находятся в распоряжении воинской части. По результатам проверки никаких дефектов, в том числе непроваров, трещин и несплавок не было найдено. Вся поставленная ​​техника полностью соответствует технической документации".

Речь идет о первых 12 БТР-4 из заказанных 45 машин. Как утверждал гендиректор Укроборонпрома Абромавичюс, совместными усилиями правительства, нового руководства концерна и Министерства обороны, удалось разблокировать контракт под государственные гарантии от 2016 года.

Однако сейчас появились подробности, которые опровергают упомянутые заявления руководителей концерна по качеству отправленных в ВСУ БТРов. Ведь на пяти из 12 БТР-4Е обнаружены трещины. Это подтверждает документ №139 "О приостановлении приема и отгрузки БТР-4Е" за подписью руководителя 85-го военного представительства Олега Плющакова, который тот разослал пяти адресатам.

Он утверждает, что "во время подготовки к проведению в ХКБМ дополнительных работ по установке подложек на сварных соединений из корпусов, изготовленных предприятием Лозовский кузнечно-механический завод, обнаружены трещины на упрочняющей наплавке, которая выполнена на сварных соединениях новых корпусов". Плющаков объясняет, что аналогичные дефекты при проверке обнаружены на пяти бронетранспортерах, поставленных в воинскую часть. Проверка, по его сообщению, осуществлялась визуально и дополнительно неразрушающим магнитно-порошковым методом контроля сварочного шва.

Впрочем, сам документ содержит достаточно противоречивую информацию. Сначала утверждается, что работы по нанесению упрочняющей наплавки делали сварщики ХКБМ. А дальше - и ХКБМ и Лозовой. "Укрепляющую наплавку выполняли различные предприятия... Поэтому характер и причины дефекта требуют тщательного исследования", - говорится в письме.

Можно предположить, что тезис о выполнении наплавки различными предприятиями является неслучайным и направлен ​​на размытие ответственности. Хотя для большей гарантии в документе отмечается, что оформлены рекламационные акты "с указанием характера дефекта "производственный".

Поэтому, с учетом требований ГОСТ по недопущению отгрузки продукции с дефектами, военное представительство "временно приостанавливает прием и отгрузку БТР-4, который изготавливаются по государственному контракту от 28.12.2016 г., до определения характера и причин возникновения и устранения дефектов в установленном порядке".

После ознакомления с документом невольно чувствуешь, что веры нет никому. Напомню, именно это представительство ранее оценивало качество корпусов, которые поступили на ХКБМ из Лозовой, как отвечающее всем требованиям. А потом на них документально зафиксировали многочисленные дефекты. И именно это представительство одобрило приемку уже готовых 12 бронетранспортеров, на которых позже нашло брак.

Показательно, что документ, подписанный начальником 85-го военного представительства МОУ, датирован 24 января. Это порождает дополнительные вопросы. Ведь именно в этот день, напомню, прозвучала "очень обнадеживающая новость" от "Укроборонпрома" об отсутствии "каких-либо дефектов" на корпусах 12 БТР-4Е.

Противоположность позиций Министерства обороны и Укроборонпрома выглядит как попытка сознательно ввести в заблуждение верховного главнокомандующего и общественность относительно реального состояния с поставками в армию техники. Или - как отсутствие координации между двумя ключевыми ведомствами.

И, собственно, довольно неубедительно выглядят объяснения причин появления так называемых холодных трещин, 28 января озвученные руководством ХКБМ, представителями военного представительства и ЛЗКМ. По их мнению, трещины проявляются на корпусах через некоторое время после сварки и после оценки качества брони военной приемкой. Поэтому, если действительно существует подобный феномен, то ей, очевидно, стоило ставить клеймо качества на корпусах после завершения периода "бронерастрескивания".

Показательно, что среди предложений, которые предлагаются ХКБМ и Лозовой по устранению таких проблем, числится отказ от наплавного шва. Речь идет об ограничении приварки дополнительной полосы брони изнутри корпуса. Но, вероятно, это ухудшит бронестойкость корпуса от прострелов, а затем - подвергнет жизнь бойцов опасности. Кроме того, до появления проблем с качеством военное представительство настаивало на необходимости наплавного шва. А теперь, похоже, соглашается производить корпуса без него. Где логика ...

Учитывая пестроту и проблематичность оценок состояния корпусов для БТР-4Е, целесообразно создать комиссию с участием настоящих и независимых специалистов, способных разобраться в упомянутых технологических феноменах. Логичным выглядит привлечение туда представителей Института сварки имени Патона, которые анализировали различные виды брони для наших БТР и разрабатывали технологии ее сварки.

В любом случае, процесс изготовления и оценки качества вооружений и военной техники должен быть понятен для общественной и экспертной среды. Это снимет опасения относительно угрозы некачественного изготовления техники для Вооруженных Сил в рамках Государственного оборонного заказа.

(с) Defense Express / Сергей Згурец

Он же:

Новые БТР-4 и корпуса: не трещины, а "дефекты". Так ли?

История первый раз повторяется как трагедия. Второй - как фарс. А что ж тогда с третьим, четвертым повтором и далее? Это я, собственно, снова про производство БТР-4 - в продолжение недавней публикации "Нові БТР-4 для армії: ще не зроблені, але вже трещать по всіх швах", из которой все вырвали только вопрос о трещинах. Но это - лишь яркий мазок к общей картине.

Думаю, речь теперь не в том, чтобы найти способ всем объяснить, что трещины - это не трещины, а "допустимый технологический процесс". Хотя сейчас, как вижу, на это брошены все усилия и ХКБМ, и "Лозовой", и военной приемки.

В моем понимании, сейчас задача Минобороны, и "Укроборонпрома" - действительно избавиться от системных тромбов в производстве отечественной бронетехники, которые порождены всей нынешней спецификой взаимоотношений и принятия решений. В них скрыто не меньше зло, чем в технологиях прошлого, по которым мы делаем Бтры.

О подходах, принципах и результатах

Начну издалека. Информационно-консалтинговая компания Defense Express в базовой своей сути уже восемнадцать (!) лет занимается одним и тем же. Мы пишем об оружии и военной технике, пытаемся разобраться, что хорошо и что плохо. За 18 лет эксперты Defense Express посетили зарубежных выставок и зарубежных предприятий ничуть не меньше, чем отдельные спецэкспортеры и, думаю, на несколько порядков больше, чем ряд должностных лиц, отвечающих за оружие в отечественных профильных структурах и министерствах. Мы прекрасно понимаем, в чем разница между, скажем так, "военным "Запорожцем" и "Мерседесом".

В работе на внешних рынках у специалистов компании Defense Express безоговорочная и безальтернативная стратегия - мы всеми способами и возможностями поддерживаем созданную в стране оружие и технику, говоря о сильных сторонах отечественных изделий. Потому что это наше. А желающих у конкурентов найти слабости наших образцов у конкурентов и без того хоть отбавляй. То, что мы делаем, профессионалы знают. Наш опыт мы делаем доступным - в виде аналитических документов, отчетов. Мы изначально делаем ставку и оперируем экспертностью.

А у себя дома мы хотим того, чтобы каждый образец оружия становился лучшим как можно быстрее. Это упирается в конструкцию, технологии, процедуры и конкретных людей. И их интересы, амбиции, профессионализм или профанство, способы достижения целей, популизм, принципиальность и бескорыстие или примитивную жадность, злобу и прочие человеческие составляющие. Медийность и публичность - вторая сторона нашей медали, когда экспертность, собственно, в таких раскладах не слышна или не нужна.

За шесть крайних лет тема бронетехники и брони регулярно вызывала скрежет разной степени во взаимоотношениях Defense Express с разными людьми, которые собственно, на какой-то период времени и становятся лицом и формируют философию действий министерств и концернов. Я "прошерстил" наши базы, и нашел десятки наших аналитических оценок, публикаций в нашем журнале, реальные предыстории и последствия которых были гораздо "веселее", чем просто написанные материалы. Практически со всеми руководителями "Укроборонпрома" у нас были этапы "скрежета по броне". С разной степенью последствий.

Мы занимались трещинами на той партии БТР-4, которые были поставлены в Ирак и возвращены заказчиком. В 2014 г. эти БТР ушли в Нацгвардию, и вместе с гвардейцами - после определенного периода анализа боевого применения машин - мы написали целый список для усовершенствования конструкции. После чего получили благодарность от "Укроборонпрома" за проделанную работу.

Но в 2015 г. стали "врагами" "УОП" - так как провели анализ конструкционных проблем "Дозора", включая и трещины в корпусе. И сделали это информацию публичной. Тогда я написал: "Ситуацію з прийняттям на озброєння "Дозорів" редакція журналу "Defense Express" зацікавлена надалі відслідковувати більш детально та уважно. У тому числі, шляхом офіційних запитів до всіх дійових осіб цього процесу. Бо у кожного - своя робота. Від зварювальника - до топ-менеджера концерну. Від представника військового відомства на оборонному заводі до міністра оборони. От чому б кожному свою роботу не робити якісно?"

После публикации меня обвинили в срыве контракта на поставку "Дозоров" в Алжир. Но я думаю, что в том первичном состоянии бронемашины, которая не подошла и нашей армии, от Алжира мы бы получали только рекламации.

В 2016-2019 гг., - наряду с аналитическими записками во властные кабинеты, с которых, как нам казалось, можно было повлиять на исправление ситуации, - мы сделали более десятка публикаций из-за срыва контрактов по выпуску БТР-3, БТР-4, доводке того же "Дозора" и производстве "Оплота", который то и дело поднимали на щит на каждый день Независимости. Мол, на следующий год будет в войсках.

Реакция на эти публикации тоже не была розовой. Но это - правила игры.

О чем это я? О том, что все восемнадцать лет мы работали так, как работали. Мы не меняли своих подходов. На внутреннем рынке - мы ж не PR-служба для Минобороны или "Укроборонпрома". Для этого есть специальные лица. Наша общая задача, где мы можем быть союзниками с предприятиями и "Укроборонпрома", частными компаниями и Минобороны - реальное изменение ситуации к лучшему. Так что публикация по корпусам БТР-4 - лишь очередная страница в условиях, когда разговорами тет-а-тет ситуация не меняется. И нужны более жесткие решения.

Общая канва проблем

Еще раз повторюсь - сегодня так получается, что весь потенциал страны по производству колёсных БТР/БМП - как для ВСУ, НГУ, так и для экспортных контрактов - зависит от Лозовского кузнечно-механического завода. ЛКМЗ - крупнейшее кузнечно-штамповочное предприятие Украины. Именно на ЛКМЗ производят новые корпуса для бронетранспортеров БТР-3 и БТР-4 по технологии, которая была отработана ещё во времёна Советского Союза. Она изначально предполагает огромное количество ручного труда, очень сильно завязана на опыт сварщиков и предполагает чрезмерно длинный технологический цикл.

С 2010 г., включая иракский контракт, на Лозовой было сделано не менее 250 корпусов БТР-4. Примерно столько же и "троек". Кроме корпусов, на ЛКМЗ также производятся ключевые узлы и агрегаты и для ходовой части бронетранспортёров.

Преимущественно все корпуса бронетранспортёров БТР-4 первых партий были выполнены из отечественной стали марки "71".

С началом войны с Россией в 2014 г. бронетранспортёры БТР-4 стали поставляться для нужд Национальной гвардии и Министерства обороны Украины. Они были из тех, которые вернул нам Ирак. При этом в процессе эксплуатации БТР-4 выпуска 2010 года как минимум на 30 корпусах (практически на каждом третьем) - были выявлены многочисленные трещины. Они также появлялись и в процессе эксплуатации в ВСУ и НГУ. Так, в 2018 году было более 10 рекламаций на новые трещины в корпусах БТР, которые ХКБМ получило от подразделений Министерства обороны Украины. Точнее данные я приводил в предыдущем материале.

Причины в основном объяснялись несоблюдением технологических процессов производства корпусов.

В конце 2016 г. был подписан государственный контракт между Минобороны и ХКБМ на поставку новых 45 БТР-4 для ВСУ под госгарантии. В течение 2017 г. ХКБМ и Минобороны согласовывали цену на продукт. Год практически пропал. Заказа по линии ХКБМ для Лозовой не было. Часть персонала сварщиков с Лозовой уехала в Польшу на заработки. Темпы производства корпусов с обещанных 20 штук месяц упали до 1,5 корпусов. Но при этом для своих ключевых заказчиков - для КБРЗ и ХКБМ - Лозовая подняла стоимость изготовления корпуса на 56 процентов, а узлов и агрегатов ходовой - на 30 процентов. После чего заводы-производители начали готовиться к процедуре пересмотра цены с заказчиком с Минобороны. Взаимопонимания не было. Никто не хотел рисковать и пересматривать цену по контракту по госгарантии, по которым выполнялся контракт на БТР-4.

С третьего квартала 2018 г. ситуация с корпусным производством стала головной болью для руководства "Укроборонпрома" и ответственных секторов в СНБОУ. Было проведено как минимум четыре заседания комиссий и подкомиссий на уровне СНБОУ и Минэкономразвития. Среди прочего, для расширения узкого горла - корпусного производства - "Укроборонпром" принял решение развернуть самостоятельное производство корпусов БТР на своих мощностях, чтобы не зависеть от услуг Лозовой. Как резерв, "Укроборонпром" также взялся за производство корпусов из зарубежной брони, под это были созданы новые мощности на Житомирском заводе, на ХКБМ и на Заводе им. Малышева (хотя ХКБМ также уже имеет цикл и для производства корпусов и из 71-й брони). Корпусное производство для БТР-3 было развёрнуто на Киевском бронетанковом заводе.

В сентябре, октябре и ноябре 2018 г. происходил процесс, когда первые корпуса, произведенные на новых мощностях заводов и сами производства должны были сертифицированы военной приемкой. Также производство корпусов для БТР-4 осваивал и Житомирский бронетанковый завод.

ХКБМ им. Морозова, которое отвечает за конструкторскую документацию, для изготовления корпусов БТР-4 и БТР-3 допустило 4 вида брони. Это украинская броня марки "71" и ее "аналоги". Таких аналогов прописано три - польская, бельгийская и финская MiiLux Protection 500. ХКБМ в качестве эксперимента было выпущено несколько корпусов БТР из импортной стали.

Около десятка корпусов из бронестали MiiLux Protection были изготовлены Лозовским кузнечно-механическим заводом. И примерно столько же корпусов из бельгийской стали HB 500 MOD. В соответствии с совместным решением с Минобороны на семи корпусах БТР из бельгийской HB 500 MOD проводилась подконтрольная эксплуатация. В течение подконтрольной эксплуатации трещин на корпусах не было выявлено.

В течение 2019 г. Минобороны и "Укроборонпром" пассивно пытались найти выход из ситуации, когда ДОЗ по выполнению БТР-4 в очередной раз "горел синим пламенем". В конце мая 2019 г. ситуация во взаимоотношениях дошла до полного тупика. "Укроборонпром" заявил, что "на ДП "Житомирський бронетанковий завод" призупинено роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4. Це вимушене рішення прийнято керівництвом підприємства через відмову військової прийомки Міністерства оборони України допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлені з бронесталі виробництва країн ЄС та НАТО. Ситуація виглядає абсурдною, адже бронесталі, з яких виробляються бойові машини у США, Німеччині, Франції, Великобританії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнано непридатними для української бронетехніки".

По итогу война 85-й военной приемки против всех образцов импортной брони в 2019 г. по факту завершилась победой отечественной брони "71". Или точнее, технологического цикла с производством корпусов только на Лозовой. Со всеми вытекающими последствиями, что были изложены в начале этого раздела. И с промежуточным итогом - в виде поставки первых новых корпусов БТР-4.

Далее вы знаете.

Первые корпуса были поставлены с дефектами. При этом на броне возле номеров корпусов стоит звездочка, что должно свидетельствовать, что к качеству изготовления этих корпусов претензий на ЛКМЗ у 85-й военной приемки нет.

Промежуточные итоги

Реакция "Укроборонпрома" и Минобороны на ситуацию с новыми корпусами была действительно оперативной. Заявления в свой адрес о манипуляции опускаю, так как это скорее реактивное контрдействие. Хотя в телефонных разговорах за эти несколько дней выслушал разное. Но позитивно то, что без явных угроз. Или это я оптимистично смотрю на мир?

Теперь по сути. Минобороны и "УОП" проводят оперативную проверку. Пока снят начальник безопасности ХКБМ. Но это тоже - из зоны реактивного. Что же до более серьезных результатов, то подытожу следующее:

1. Анализ новых корпусов повторно проводили представители той же 85-й приемки, которые ранее своим клеймом уже подтвердили требуемое качество поставленной продукции. В присутствии представителей ХКБМ, с новым руководства которого у 85-й приемки вполне дружеские отношения. По итогу оперативной проверки заявлено, что "під час виконання заходів вхідного контролю фахівцями 85 військового представництва Міністерства оборони України на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод" були виявлені пошкодження "зміцнюючої наплавки" на зварних з’єднаннях бортів."

2. Была проверена и партия из 12 БТР-4, которые были поставлены в войска в конце 2019 г. По сообщению представителей "Укроборонпрома" "спільна комісія у складі конструкторів ХКБМ, представників Міністерства оборони та Військового представництва МОУ завершили перевірку усіх БТР-4Е, які буди передані "Укроборонпрмом" в кінці минулого року і знаходяться у розпорядженні військової частини. За результатами перевірки жодних дефектів не було знайдено. Уся поставлена техніка повністю відповідає технічній документації".

Но есть и другая реальность. Что на пяти поставленных БТРах выявлены те же дефекты, что и на новых корпусах.

3. Не исключаю, что теперь и ХКБМ, ЛКМЗ и военная приемка будут утверждать, что в ситуации с корпусами:

Вариант А). Речь идет не о трещинах, а лишь о техническом дефекте. И что такой дефект - норма жизни при производстве БТР. Так было и так будет.

Вариант Б). Он более крутой. Что поставленные корпуса соответствуют "техническим условиям на изделие". Такое пояснение должно обезопасить всех. Но не будет ли это является признаком сговора?

Вероятно, для независимой оценки было бы рационально привлечь специалистов военной приемки со Львова, которые знакомы со спецификой производства бронетехники. И Института сварки им. Патона. Как будет на самом деле - посмотрим.

4. Также пока без ответов остаются вопросы:

- о сохранении монопольного положения ЛКМЗ на отечественном рынке бронетехники по сборке корпусов;

- об обоснованности решения о фактическом дотировании этого частного предприятия в ущерб государственному - без взаимных обязательств и ответственности со стороны руководства ЛКМЗ;

- об отсутствии долгосрочной стратеги для стабилизации ситуации на самом ХКБМ. Вся ставка сейчас сделана лишь на решение задач выполнения госконтракта. Но, если не ошибаюсь, фонд заработной платы на КБ - 14 млн. грн. в месяц. После волевого понижения рентабельности производства БТР для КБ, чтобы заработать себе на зарплату, ХКБМ должно сдавать заказчику не менее 5 БТР в месяц.

Боюсь, что с сохранением существующих правил игры, качества продукции от ЛЗКМ и при отсутствии альтернативных вариантов выполнения ДОЗа предприятие рисует свалиться в долговую яму.

Пока так. Без лишних эмоций.

Со стороны bmpd укажем, что, в свою очередь, 30 января 2020 года украинский государственный концерн "Укроборонпром" разразился ответным пресс-релизом:

Сегодня Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е, производимого "Лозовским кузнечно-механическим заводом".

Во время испытаний не было зафиксировано ни одного пробития брони, что подтверждает пулестойкость корпусов и их пригодность для изготовления следующей партии бронетранспортеров.

Отстрел происходил в присутствии представителей Военного представительства Министерства обороны, журналистов, представителей предприятий ХКБМ и ЛКМЗ.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ из броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки.

Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел пулями и не были пробиты. Таким образом, испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопульной стойкости сварных соединений.

Также отстрел показал, что укрепляющая наплавка, которую осуществляют на ЛКМЗ, не влияет на бронестойкость БТР-4Е. Специалисты ХКБМ будут рекомендовать производителю корпусов исключить из конструкторской документации БТР-4Е данный тип работ, что уменьшит стоимость и продолжительность производства корпусов для бронетранспортеров.

Стоит отметить, что бронетранспортеры, изготовленные на ХКБМ, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. В настоящее время в ХКБМ не поступала информация от военных о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.

В открытых испытаниях присутствовали корреспонденты УНИАН, Укринформ, 057.ua, ВРЕМЯ, 112 Украина, телеканала "Общественное вещание UA Харьков", телеканала "РИ", Kharkiv Today, ТРК "Украина", Медиа группы "Объектив", канала INSIDER, Киевского Бюро "Радио Свобода", телеканала "Прямой", телеканала "1 + 1", телеканала "Сигма" Лозовая и программы "Факты" ICTV.