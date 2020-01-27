Новые скандалы вокруг производства украинского бронетранспортера БТР-4

На сайте украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" опубликован материал ее директора Сергея Згурца под заголовком "Новые БТР-4 для армии: еще не сделаны, но уже трещат по всем швам. Почему так?" , в котором сообщается, что компания ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ, Лозовая, Харьковская область) поставила ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" (ХКБМ) три первых бронекорпуса для изготовления украинских бронетранспортеров БТР-4Е новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком - на них обнаружены трещины. Однако на непроваренной и потрескавшейся броне стоит клеймо 85-го военного представительства министерства обороны Украины, демонстрирующее, что с этими корпусами все в порядке. "Честно говоря, это просто какой-то сюр..."

Бракованные бронекорпуса для изготовления украинских колесных бронетранспортеров БТР-4Е, поставленные на ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" (ХКБМ) с ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) (с) Defense Express

Напомню, что накануне нового года генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс заявил, что совместно с министерством обороны [Украины] и при поддержке правительства [Украины], наконец, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для вооруженных сил [Украины]. Первые 12 БТР-4 уже поставлены, осуществлена ​​предоплата на ХКБМ в 125 млн гривен, и тем самым конструкторское бюро, которое находилось на грани банкротства, спасено усилиями новой команды концерна. Ведь и в самом деле из-за невыплаты зарплаты люди с него разбегались как с тонущего корабля. Также было заявлено, что все БТР-4, и уже готовые, и последующие, производятся с применением украинской брони марки "71".

Однако первые новые корпуса с Лозовой, на днях доставленные в Харьков, имеют четко выраженные признаки брака. Это некачественная сварка, "не провар", как говорят специалисты, брони - то есть, пустоты под тонким слоем металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями. А также трещины, которые скрываются под краской. Кроме этого, каждый из этих железных полуфабрикатов еще предстоит "допиливать напильником" с колоссальной потерей времени, чтобы можно было установить узлы и агрегаты сборочными бригадами ХКБМ.

Компания "Defense Express" получила несколько фотографий, на которых все это можно разглядеть, включая те, где на поставленных корпусах вблизи номера корпуса стоит звездочка военной приемки.

На фоне этой картины отмечу три момента, которые требуют ответов.

Почему за изготовление таких корпусов переплачиваеться частному предприятию за счет государственного?

После того, как первые 12 БТР-4 из заказанных 45 машин (по госконтракту от 2016 года под госгарантии) передали 92-й отдельной механизированной бригаде, Абромавичюс в одном из интервью назвал цену за каждую машину. Это - 33 млн 600 тыс грн. Итак, если говорить о прозрачности, то добавлю и другие детали.

33 млн 600 тыс грн - это цена для ХКБМ по контракту от 28 декабря 2016 года. С 2016 года частное предприятие ЛКМЗ существенно подняло стоимость своих услуг по изготовлению корпуса одного БТР - с 2,1 млн до 3,2 млн грн. "Укроборонпром" через ХКБМ перечислил средства в Лозовую на изготовление корпусов БТР-4 с учетом возросшей цены на корпуса и комплектующие. Однако министерство обороны закупает и будет закупать БТР в ХКБМ по старой цене. Поэтому законная прибыль на каждом БТР для ХКБМ была урезана.

Вопрос: Почему государственные должностные лица - "Укроборонпрома" и министерства обороны - приняли решение об уменьшении прибыли для государственного предприятия, которое находится на грани банкротства, в пользу интересов частной компании? Фактически происходит дотация частного предприятия за счет ХКБМ и это противоречит заявлениям о спасении КБ.

Также интересно, не является нарушением перечисление 50 млн. грн. в Лозовую, когда перед коллективом ХКБМ так и не погашена задолженность по заработной плате?

Почему Лозовая долгие годы остается монополистом в изготовлении корпусов для БТР-4?

Если ежегодно производить по 100 БТР-4, то на удовлетворения потребностей армии нужно десять лет. Вы понимаете объем работы? "Почему мы закупаем БТР-3? Потому что нам не хватает нужного количества БТР-4. А почему закупаем различные колесные бронированные машины? Мы не можем получить достаточное количество ни БТР-4, ни БТР-3" - так мне объясняли в министерстве обороны [Украины] пестроту нашего бронированного арсенала на колесах.

Сейчас все раз уперлось в темпы и качество изготовления корпусов в Лозовой. После поставки первых 12 бронетранспортеров, остальные 33 БТР-4 должны поступить в войска в 1 сентября 2020 года. Ожидаемый темп Лозовой - 4 корпуса в месяц. И у нас в стране нет другого места, где можно изготавливать корпуса для БТР-4 по технологии, которая привязана к 71-й броне. Так, ГП "ХКБМ" не имеет возможности закалять сталь марки 71, а ГП "Завод им. Малышева" не имеет возможности закаливания бронедеталей больших размеров (порядка 35 деталей).

Чтобы избежать зависимости от единственного в Украине предприятия, способного закалять отечественную сталь, и имеющего негосударственную форму собственности, ранее на ГП "ХКБМ" был создан цикл изготовления корпусов из брони высокой твердости, которая не требует закалки. Но - из зарубежной закаленной брони. В таком варианте технологический цикл не требует участия частного ЛКЗМ. На ХКБМ и на заводе Малышева уже есть все оборудование, чтобы, по меньшей мере, удвоить количество БТР-4, которое может изготавливаться ежемесячно. На ХКБМ стоят новые швейцарские станки-полуавтоматы, которые позволяют обеспечить сварку корпусов с качеством, не хуже, чем за рубежом.

При этом стоимость корпуса БТР-4, изготовленного из импортной брони, дешевле, чем из 71-й брони в Лозовой. Разница в отпускной цене за один корпус от ЛКМЗ и корпуса собственного производства из импортной брони составляет более 350 тыс грн. в пользу ХКБМ. Кроме этого, государственное предприятие за каждый корпус дополнительно получало бы более 320 тыс грн. в фонд заработной платы.

Поэтому как удается в таких условиях все складывать только в одну корзину Лозовой?

Мне говорили: "Ты знаешь, каждый корпус БТР-4, изготовленный в Лозовой из 71-й брони - это "дойная корова". Она дает "молоко" всем, ее нельзя трогать". Конечно, я в такую ​​примитивную реальность не верю. Потому что у нас борьба с коррупцией на всех фронтах. Но действительно странно, что за шесть лет ни одна импортная броня на БТР-4 - ни бельгийская, ни польская, ни финская - так у нас и не прижилась.

Скажете, качество у них не то? Долгая дискуссия. Но почему импортная броня для "Онцилл", "Росомак", "Казаков" и еще трех десятков образцов бронетехники подходит, а к БТР-4 - нет. Действительно, крутой у нас БТР. Или не в БТРе дело?

В "Укроборонпроме" не приложили усилий, чтобы вывести из тупика вопрос стали для производства БТР-4. Пафосные заверения о важности изготовления БТР-4 из 71-й брони - это одно. Реальность - другая. Приведу статистку по корпусам БТР-4, изготовленных из 71-й брони на ЛКМЗ. По данным, которые я уже приводил в своих публикациях, в 2011-2012 годах на 30 БТР-4, поставленных инозаказчиками, были обнаружены трещины. С 2014 года во время эксплуатации 127 БТР-4Е и машин на их базе, которые были изготовлены на ЛКМЗ и эксплуатировались в военных подразделениях ВСУ и НГУ, было зафиксировано 53 случая дефектов корпусов в виде трещин, из них одиннадцать - в 2018 году. При этом в некоторых случаях наблюдались множественные трещины. Основные дефекты - трещины в корпусе на переднем броневом листе на верхней части корпуса. Для примера - смотрите рисунок.

А чтобы не было иллюзий о поддержке национального производителя брони, то такая деталь. Выплавка 71-й брони осуществляется на ОАО "Металлургический комбинат "Азовсталь". Но эти заказы для металлургов непрофильные и малоинтересны. В общем объеме металлопроката "Азовстали" заказ для наших военных - не более 0,5%. А мороки много. Поэтому и не видят на "Азовстали" смысла напрягаться. Мол, берите то, что выходит из наших станков, которые на самом деле не рассчитаны на допуски, необходимые конструкторам. Поэтому как всегда: имеем то, что имеем.

Как вообще так получилось, что ХКБМ из конструкторского бюро превратилось в обычное сборочное предприятие? Это - полное непонимание его сути и задач. Сварщики и сборщики, которых можно научить собирать БТР за полгода, не способны разработать новую боевую машину пехоты, завершить модернизацию Т-64, довести до ума проекты "Краб" и "Бастион", сделать из БТР-4 роботизированную платформу, оценить, переварить и адаптировать достижения "Ноты", реализовать новые проекты для инозаказчиков - от "Фертины" и дальше. По этим направлениям доходов для государства потенциально больше, чем от мозолей у конструкторов.

Выполнение контракта с министерством обороны [Украины] на поставку БТР-4 силами ХКБМ вовсе не означает, что конструкторское бюро должно быть убито как мозговой центр бронетанковых компетенций. Но именно к этому идет.

Что дальше?

Злые языки утверждают, что генеральный директор ГК "Укроборонпром" Айварас Абромявичус встречался с владельцем ЛКМЗ, бывшим народным депутатом и влиятельным бизнесменом Анатолием Гиршфельдом. Неважно, когда это было - когда в "Укроборонпроме" принимали решение об изготовлении корпусов БТР-4 только на Лозовой, или когда президент [Украины Зеленский] посещал Харьков, удивлялся упадку нашего Танкограда и призывал бизнесменов помочь "оборонке". Но разве о такой помощи шла речь?

Поэтому сейчас у гендиректора "Укроборонпрома", думаю, есть актуальная возможность еще раз оперативно встретиться с владельцем Лозовой. И начать исправлять ситуацию. Или взять на себя всю ответственность за саботаж при выполнении государственного заказа.

Аналогичные вызовы сейчас стоят и перед министерством обороны [Украины]. Недавно был случай, военная приемка ввела в заблуждение руководство министерства обороны относительно реального состояния разведывательного корабля, который строится по гособоронзаказу под государственные гарантии на предприятии "Кузница на Рыбальском". Акт 818-го представительства был фиктивным. Что, история повторяется, но уже в Харькове?

Как случилось, что 85-е представительство заказчика не увидело, в каком состоянии поступили корпуса из Лозовой на ХКБМ? Что случилось с вниманием у руководителя 85-го представительства Олега Плющакова или у его подчиненных, когда они наблюдали за изготовлением или принимали новые корпуса будущих "четверок"? Особенно если вспомнить тот напор и сверхтщательность, с которой в прошлом году 85-я военная приемка вела "зарубу" против финской стали. Ее председатель Плющаков "защищал" государство от "мусора", сертифицированного странами НАТО, но неожиданно легко согласился принять откровенный брак с ЛКМЗ.

Это все имеет ощутимый привкус коррупции. Как, собственно, и сама приемка в нынешнем ее виде выглядит коррупционным рудиментом и коррозионным пятном на репутации министерства обороны. Такое впечатление, что в военном ведомстве не спешат зачистить эту "коррозию". Учитывая это, кажется, что сто Государственное бюро по расследованиям имеет все необходимые основания изучить более тщательно историю некачественных и выборочных проверок военной приемки из Харькова.

А возвращаясь к месту и роли "Укроборонпрома" в перевооружении армии - в моем понимании, это главная миссия концерна - скажу так. Внимание к цифровизации, трансформации и коммуникации, то, конечно, супер. Но слайды и презентации "Укроборонпрома" о хорошем будущем не заменят реальное руководство и контроль за текущими процессами. А это - грязь, пот и ответственность. Или ответственность в стране - уже не в тренде? Посмотрим. БТР-4 вновь покажут, кто чего стоит ...

Трещины и элементы брака на бронекорпусах для изготовления украинских колесных бронетранспортеров БТР-4Е, поставленных на ГП "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" (ХКБМ) с ООО "Лозовский кузнечно-механический завод" (ЛКМЗ) (с) Defense Express

В свою очередь, украинский государственный концерн "Укроборонпром" 23 января 2020 года разразился ответным посланием на данную публикацию:

Руководство "Укроборонпрома" дало директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова и владельцу "Лозовского кузнечно-механического завода" 24 часа для выяснения достоверности обнародованной в СМИ информации о качестве сварки корпусов БТР-4Е.

Директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) Яков Мормиль получил приказ срочно создать комиссию и в течение суток провести верификацию обнародованных фотографий и информации о состоянии корпусов для изготовления БТР-4Е по контракту с министерством обороны Украины.

Для выяснения обстоятельств руководство "Укроборонпрома" пригласило в Киев директора и владельца "Лозовского кузнечно-механического завода" (ЛКМЗ) с требованием объяснить опубликованную информацию.

Безотносительно результатов проверок, государственный концерн "Укроборонпром" предлагает Управлению военных представительств министерства обороны Украины повторно проверить все корпуса производства "Лозовского кузнечно-механического завода", которые находятся в настоящее время в производстве.

В случае обнаружения брака или технологических недостатков, государственный концерн "Укроборонпром" будет требовать от соисполнителя контракта выполнить свои обязательства по качеству продукции согласно требованиям технической документации в полном объеме и за свой счет.

В то же время хотим отметить, что информация, изложенная директором информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергеем Згурцом по выполнению вышеупомянутого контракта содержит определенные манипуляции и неточности, в частности:

Контракт на производство и поставку БТРов был заключен во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 14 июля 2016 года № 431. На момент назначения нового руководства Концерна в августе 2019 года, контракт не выполнялся, за три года вооруженные силы Украины не получили ни одной единицы техники по этому контракту.

По личному поручению президента Украины по результатам его визита в Харьков в ноябре 2019 года усилиями нового руководства Концерна и министерства обороны выполнение контракта было восстановлено.

На момент восстановления исполнения контракта соисполнители, в том числе ЛКМЗ, уже были определены и согласованы заказчиком.

Условия контракта и монопольное положение одного из соисполнителей делает невозможным его изменение в процессе исполнения контракта.

Изготовление БТР-4Е из стали марки 71 было требованием заказчика в рамках тактико-технического задания, и не могло быть изменено производителем.

Напомним, что в 2016-2017 годах причиной срыва выполнения данного контракта стала, в том числе, попытка заменить сталь марки 71 на сталь импортного производства.

По претензиям к выполнению контракта с серийного производства военной техники на мощностях конструкторского бюро ХКБМ.Конструкторская документация на изготовление БТР-4Е была разработана в ХКБМ и на момент подписания контракта в 2016 году бюро было единственным подтвержденным производителем со стороны заказчика данной продукции. Об этом достоверно известно автору публикации.

В то же время, сегодня на Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова осваивается процесс самостоятельного изготовления корпусов.

"Укроборонпром" подтверждает открытость в предоставлении каких-либо объяснений и информации о работе своих предприятий.

Приглашаем журналистов и экспертов к совместной работе над проверкой обнародованных фактов.

Видео (с) "Defense Express" :