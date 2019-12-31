ХКБМ поставило вооруженным силам Украины первые 12 бронетранспортеров БТР-4Е по контракту 2017 года

Как сообщил украинский государственный концерн "Укроборонпром", входящее в его состав государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ) передало министерству обороны Украины 12 колесных бронетранспортеров БТР-4Е во исполнение украинского государственного оборонного заказа 2019 года по возобновленному контракту 2017 года.

Один из изготовленных на ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" (ХКБМ) бронетранспортеров БТР-4Е для вооруженных сил Украины. Харьков, 24.12.2019 (с) кадр из передачи украинского телеканала ICTV

Все БТР-4Е приняты военной приемкой министерства обороны и переданы в распоряжение 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

Срок выполнения самого контракта продлен до 31 августа 2020 года.

"Спасение этого контракта стал приоритетом новых команд" Укроборонпрома "и Минобороны, но эта проблема не решилась бы без поручения главы государства, решение правительства, а также усилий министерства экономики и министерства финансов. Для разблокирования контракта хватило сто дней, хотя нас уверяли в том, что его уже не спасти, и эти БТРы никогда не будут поставлены военным. Сегодня БТРы уже в части, ХКБМ получило за них деньги. Это пример слаженной работы многих людей, заинтересованных в восстановлении производства и выполнении гособоронзаказа ", - прокомментировал передачу БТРов генеральный директор государственного концерна" Укрборонпром "Абромавичюс.

Восстановление контракта позволило новому руководству ХКБМ вернуть на работу коллектив, а также составить и согласовать график производства и поставок со всеми соисполнителями контракта.

Это один из крупнейших контрактов предприятий Концерна "Укроборонпром"в рамках выполнения Государственного оборонного заказа. Финансирование контракта было предусмотрено за счет кредитных средств, выданных под государственные гарантии на сумму 1,5 млрд гривен.

Вследствие недобросовестных действий чиновников, руководства предприятий и соисполнителей контракт был сорван - за три года после его подписания вооруженные силы Украины не получили ни одной единицы техники, а ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова" было поставлено ​​на грань упадка и банкротства.

Срок поставки продукции бронетранспортеров прошел еще в июне текущего года.

Восстановление действия контракта и изготовление производства стало одним из ключевых приоритетов новой команды Концерна и руководства бронетанкового дивизиона, а также - руководства министерства обороны Украины (МОУ), с которым был начат интенсивный диалог.

Первая встреча делегаций Концерна и руководства МОУ прошла уже в сентябре текущего года и заложила новый уровень доверия и сотрудничества между оборонным ведомством и руководством Концерна.

Срок поставки контракта был продлен во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского после его визита на ХКБМ в ноябре этого года.

Дополнительное соглашение о продлении срока поставки контракта между ХКБМ и министерством обороны Украины было подписано в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, принятого 4 декабря 2019 года.

Напомним, срыв контракта стал резонансным событием в работе Концерна, вызвало ряд журналистских расследований и уголовных производств. По факту невыполнения контрактов о поставках БТР-4Е для нужд вооруженных Сил Украины Государственное бюро расследований ведет уголовное производство.

По результатам внутреннего служебного расследования директор завода был отстранен и сейчас идет конкурс на нового руководителя.

Руководство ГК "Укроборонпром" направило в Генеральную прокуратуру Украины результаты служебного расследования относительно срыва поставки военной техники в рамках Государственного оборонного заказа.

Со стороны bmpd напомним, что в 2017 году ХКБМ получило контракт министерства обороны Украины (МОУ) на поставку 45 бронетранспортеров БТР-4Е с завершением в июне 2019 года. Несмотря на выделенное финансирование, за два года к лету 2019 года ХКБМ смогло изготовить только семь БТР-4Е, ни один из которых так и не был передан МОУ. Теперь срок реализации контракта продлен до 31 августа 2020 года, и ХКБМ, наконец, смогло сдать первые 12 машин.

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