Пентагон ищет подрядчика со связями в России для обслуживания афганских вертолетов

Как сообщает издание "Intelligence online" в материале "Comment le Pentagone garde un lien avec l’appareil militaire russe", новая структура Пентагона, ответственная за техническую поддержку ВВС стран-союзников США - Multi-National Aviation Special Project Office (MASPO) ищет подрядчика в Кабуле для поддержания летной годности парка вертолетов Ми-17 ВВС Афганистана. При этом Пентагон четко требует от подрядчика наличия деловых связей с Министерством обороны России, или же с АО "Рособоронэкспорт". При этом эта компания с 2018 года находится в списке американских санкций, что де-факто запрещает американским компаниям иметь с ней дело.

Первый вертолет Ми-17В-5 ВВС Афганистана (бортовой номер "217"), прошедший ремонт на словацком предприятии Letecké opravovne Trenčín (LOTN), август 2018 года (с) министерство обороны Словакии

Частично обслуживание Ми-17 в прошлом было поручено компании MAG Aerospace под руководством Мэттью Шлейха (Matthew Schleich, которая обслуживала вертолеты афганской армии и Национального управления безопасности.