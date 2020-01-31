В чем очевидная слабость зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в борьбе с дронами и другими средствами

В ныне текущих гибридных войнах активно используются малогабаритные дорны, причем, не только для разведывательных задач, но и как ударное средство. 29 января главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова Валерий Слугин в интервью агентству ТАСС рассказал, что зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» является эффективным оружием ближнего действия против широкого спектра воздушных целей.

В частности, он сказал: «Беспилотники изначально являлись одним из типов целей, с которыми должен бороться «Панцирь». На момент создания комплекса это были достаточно крупные и скоростные цели самолетного типа. Потом дроны стали малогабаритными, с малой эффективной площадью рассеяния, летающие на малых скоростях. Уязвимым местом всех радиолокационных систем является как раз работа по таким небольшим малоскоростным целям. Когда они идут на малых скоростях и высотах на фоне сильных отражений от земной поверхности, станция обнаружения целей забивается. Это очень сложная проблема, однако «Панцирь» с ней справляется. Я не вижу, чтобы другие комплексы могли бороться с такими беспилотниками, как, например, квадрокоптер типа «Фантом». Этот беспилотник можно использовать как информационное средство, однако на таком дроне есть возможность разместить боевой заряд, и он будет выполнять террористическую задачу. Недавний пример был в Саудовской Аравии, когда налетела стая малых беспилотников. Они нанесли такой ущерб, что моментально просел объем производства нефти».

Слугин, также, сообщил: «Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая – ее скорость 5 Махов и более».

Оставим за скобками все технические трудности решения очень сложных задач поражения стаи малых беспилотных летательных аппаратов и других средств. При всем техническом совершенстве «Панциря» есть одна непреодолимая проблема и множество нерешенных.

Для начала, остановимся на непреодолимой – экономической. Розничная стоимость указанного главным конструктором беспилотника в версии DJI Phantom 4 составляет 1599 евро, а в версии DJI Phantom 3 Standard итого меньше – 599 евро. Стоимость зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 57Э6Е в открытых источниках не упоминается, но можно с уверенностью сказать, что она на два порядка выше, чем цена беспилотника «Фантом». Здесь арифметика простая – затраты на противоздушную оборону какого-либо объекта будут значительно превышать стоимость средств нападения, которые могут использовать группировки, имеющие намерение уничтожить обороняемый «Панцирем» объект.

Из нерешенных проблем эксперты выделяют метеозависимость данного ЗРПК. Кстати Главный конструктор сам отметил, что ракеты «Панциря» не оснащаются головками самонаведения, управление ими ведется с боевой машины. Порталом «Тульские новости» подготовлен аналитический материал по данной теме, в нем подчеркивается, что «многодиапазонные оптико-электронные визиры функционируют в средневолновом инфракрасном (3-5 мкм; обеспечивает обнаружение теплоконтрастных целей на удалении в несколько десятков километров), телевизионном, а также видимом оптическом диапазонах волн, и могут похвастаться громадной угломестной зоной обзора от -5 до +82 градусов, оснащение оптико-электронными визирами 10ЭС1 / 10ЭС1-Е увеличило помехозащищённость ЗРПК «Панцирь-С1»» и частично избавило от «мёртвой воронки» в верхней полусфере над позицией комплекса, уменьшив ее до 16 град. В нормальных погодных условиях «Панцирь» надежно работает по таким целям, «как 122-мм неуправляемые реактивные снаряды типа 9М22У системы «Град», 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A1 GMLRS систем MLRS/HIMARS, а также оперативно-тактические баллистические ракеты MGM-140B/M57 (ATACMS Block IA)».

В сложных метеорологических условиях (обильный снегопад, ливень, туман), либо при повышенной запылённости/задымлённости, коэффициент проницаемости средневолнового инфракрасного излучения значительно снижается, что делает «Панцирь-С1» не эффективным в борьбе с реактивными снарядами и баллистическими ракетами.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО